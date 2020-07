Barça betaalt 800 miljoen in vijf jaar, FC Miskoop is er niks bij

Op Twitter circuleerde deze week een transferlijstje van FC Barcelona. Op zich weinig nieuws, het was niets meer dan een overzichtje van de laatste vijf seizoenen: een lange rits van namen en transferbedragen. Toch was het totaalplaatje best wel schokkend.



Je wist het al lang, toch geloof je het haast niet; Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé samen kopen voor 260 miljoen euro. Of: 93 miljoen euro betalen voor het illustere trio Clément Lenglet (verdediger), Neto (wisselkeeper) en Trincao (een Portugees talent van Braga).



Oh ja, verrek, ze betaalden ook nog 34 miljoen euro voor Arda Turan. 40 miljoen voor Paulinho. 36 miljoen voor Nelson Semedo. 120 miljoen voor Antoine Griezmann, de Franse aanvaller waar stiekem helemaal geen plek voor was. Opgeteld: 800 (!) miljoen euro aan transfersommen in vijf jaar. FC Miskoop is er niks bij.