Barça laat Mingueza vertrekken, Leipzig haalt alvast vervanger voor Angeliño

Even leek het voorbij, maar Dave Goossens is terug in het profvoet­bal: ‘Ik heb vanbinnen 8,5 maand gehuild’

Hij lag 8,5 maand in de kreukels, kon amper zitten of staan en dacht weleens dat zijn loopbaan in het betaalde voetbal voorbij was. Maar dan kan grensrechter Dave Goossens (48) nog altijd teren op zijn karakter. En dus start de Neerkanter binnenkort ‘gewoon’ aan zijn laatste jaar als assistent.

28 juli