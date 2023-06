Bart Vriends ‘apetrots’ ondanks nederlaag Sparta: ‘We hebben clubs aan gort gespeeld en onze concurrenten weggevaagd’

Bart Vriends is trots op wat Sparta dit seizoen heeft laten zien in de eredivisie. De Rotterdammers mochten lang blijven dromen van een ticket voor de voorronde van de Conference League, maar in de finale van de play-offs was FC Twente met 1-0 te sterk .

Aanvoerder Vriends baalde logischerwijs van het resultaat. ,,We zijn de eerste storm doorgekomen, verweerden ons kranig en hebben zeker even geprikt. We hebben wederom met een groot hart gespeeld’’, aldus de verdediger voor de camera van ESPN. Sparta raakte via Arno Verschueren nog de lat, maar Twente trok de 1-0 voorsprong uiteindelijk over de streep.

,,Als we dit gesprek over een uur hadden gevoerd, dan overheerst natuurlijk trots’’, vervolgde Vriends. ,,We hebben heel veel clubs aan gort gespeeld en onze concurrenten weggevaagd. We waren zelfs min of meer gelijk aan FC Twente. We kunnen apetrots zijn.’’

‘Vertrouwen was gigantisch’

Verrast was Vriends niet door het geweldige seizoen dat Sparta doormaakte. ,,Het vertrouwen en de kwaliteit waren dit seizoen gigantisch. In de zomer raakten we met Sven Mijnans nog een van onze beste spelers kwijt, maar we gingen super stoïcijns door. Dat leidt tot optimisme en zelfvertrouwen.’’

