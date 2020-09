Bas Dost op weg naar Club Brugge

Eintracht Frankfurt verlost Dost van Sporting: ‘Verheug me op de Bundesliga’

26 augustus Zijn terugkeer naar de Bundesliga had nogal wat voeten in aarde. Maar Bas Dost is na een hectische periode dan eindelijk verlost van Sporting Lissabon. De 30-jarige spits is de komende drie jaar speler van Eintracht Frankfurt.