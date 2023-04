Bas Dost staat op bij FC Utrecht en duwt FC Groningen verder de afgrond in

FC Groningen lijkt zich langzaamaan op te kunnen maken voor een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. Vanavond ging het elftal van Dennis van der Ree met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht. Invaller Bos Dost tekende in de slotfase voor de winnende treffer namens de nummer zeven van de eredivisie.

FC Utrecht had nauwelijks iets te vertellen in de eerste helft. FC Groningen, dat dit seizoen nog amper had gewonnen, zocht brutaal het doel van keeper Vasilis Barkas van de bezoekers. Tot veel kansen leidde dit overigens niet, een schot van Tomas Suslov daargelaten. Trefzeker was het elftal van de geplaagde trainer Dennis van der Ree pas, kort nadat Tasos Douvikas uit het niets voor de openingstreffer had gezorgd. Nauwelijks een minuut later zorgde Oliver Antman voor de gelijkmaker.