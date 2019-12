Bastiaans breekt voet bij eredivisiedebuut

Koeman: Van Nistelrooy kijkt op een andere manier naar voetbal

17 december Ruud van Nistelrooy maakt zijn comeback bij Oranje. Hij komt in de staf tijdens de EK-campagne in 2020. ,,Ik wil Ruud om meerdere redenen erbij,’’ zegt bondscoach Ronald Koeman, die per direct al Maarten Stekelenburg (coach Oranje onder 19) als nieuwe assistent krijgt.