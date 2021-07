Bayern München, PSV én Iker Casillas: zo reageert de voetbalwereld op het voetbalpensioen van Robben

Louis van Gaal over mogelijke terugkeer bij Oranje: ‘De geschiede­nis herhaalt zich’

9 juli Louis van Gaal is niet verbaasd dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach bij hem is uitgekomen. ,,De geschiedenis herhaalt zich”, zegt hij in een interview met de Franse sportkrant L’Équipe, dat al was afgenomen voordat de top van de KNVB donderdag in Portugal bij hem op bezoek kwam.