Bazoer, Pasveer en Koopmeiners de uitblinkers, onvoldoendes bij ADO en VVV

Rapportcijfers speelronde 13Wie waren dit weekend de uitblinkers? En welke spelers stelden juist flink teleur? Bekijk hier alle rapportcijfers van alle spelers die in speelronde 13 in de eredivisie minimaal een halfuur in actie kwamen.

Hoge cijfers voor Vitesse, dat vanmiddag de topwedstrijd tegen Feyenoord met 1-0 won. Riechedly Bazoer en Remko Pasveer blonken uit bij de Arnhemmers en kregen een 8. Teun Koopmeiners was de grote man bij AZ met twee doelpunten tegen Willem II. Hij kreeg een 7,5, net als Twente-aanvaller Vaclav Cerny.



ADO-keeper Luuk Koopmans moest vier keer vissen in het verloren tegen Ajax en kreeg een 4, hetzelfde cijfer als zijn ploeggenoot Boy Kemper. Ook de VVV-aanvallers Jafar Arias en Joshua John kenden geen gelukkig weekend. Zij kregen een 4 in de verloren wedstrijd tegen FC Twente.

PEC Zwolle – FC Emmen 0-0

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Wermeskerken 6, Kersten 6, Van Polen 6, Paal 6; Saymak 5 (60. Huiberts 6,5), Nakayama 5 (46. Clement 6), Strieder 5, Drost 6 (86. Leemans -), Tedic – (16. Reijnders 5,5), Van Duinen 6 (86. Ghoochannejhad -)

FC Emmen: Telgenkamp 6; Van Rhijn 5,5, Araujo 6, Bakker 5, Cavlan 5; Laursen 6 (67. Tibbling -), Bijl 6, Veendorp 6, Peña 6, Caciano (26. Jansen 6,5), Kolar 5 (60. Chacón 6)

Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Toen Anco Jansen inviel werden de aanvallers van FC Emmen ineens gelanceerd en liet Emmen tenminste nog iets zien op aanvallend gebied.

Volledig scherm © ANP

Sparta – FC Groningen 2-3

Sparta: Okoye 5,5; Abels 5,5, Vriends 6, Heylen 5 (76. Beugelsdijk -), Pinto 6,5 (76. Meijers); Mijnans 6,5 (67. Kharchouch -), Auassar 6,5, Smeets 6 (67. Engels -), Harroui 5, D. Duarte 6,5 (76. Burger -), Thy 7

FC Groningen: Padt 7; Dammers 6, Itakura 5, Van Hintum 6; Dankerlui 6 (85. Leal -), Lundqvist 6 (73. Schreck -), El Messaoudi 5, D. van Kaam 6 (85. Suslov -), Gudmundsson 6,5; Strand Larsen 7 (90. Dallinga -), El Hankouri 6,5

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Met zijn huilgebaren na het doelpunt wilde Jørgen Strand Larsen laten zien dat hij beter is dan mensen denken. Tegen Sparta scoorde hij voor het eerst sinds 31 oktober weer voor Groningen en is nu bij tien van de achttien goals van Groningen betrokken. Zijn twee goals waren belangrijk voor de overwinning die Groningen een belangrijke zege bezorgde.

Volledig scherm © ANP

VVV-Venlo – FC Twente 1-2

VVV-Venlo: Kirschbaum 6,5, Pachonik 6, Schäfer 5,5, Kum 5, Schmitz 5 (81. Van Dijck -), Linthorst 5, Post 5,5, V. van Crooy 5; John 4 (46. Machach 6), Giakoumakis 5, Arias 4

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 7, Pleguezuelo 6,5, Pierie 7, Oosterwolde 6, Brama 6,5, Roemeratoe 7, Ilic 7.5 (86. Dumic), Menig 6, Danilo 6,5 (88. Jeremejeff), Cerny 7,5 (90. Dervisoglu -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 5,5

Man of the match: Vaclav Cerny kende een fraaie seizoensstart met veel doelpunten en assists, maar viel daarna wat terug. Tegen VVV was de Tsjech weer gevaarlijk. Hij verzorgde de assist bij de belangrijke openingstreffer.

Volledig scherm © BSR Agency

RKC – PSV 1-4

RKC: Lamprou 6,5; Bakari 6 (79. Gaari -), Meulensteen 6, Touba 5,5, Quasten 6,5 (66. Lutonda -); Van der Venne 6 (76. Sow), Anita 6 (61. Azhil -), Tahiri 7; Ngonge 6,5 , Stokkers 6, John - (3. Daneels 6)

PSV: PSV: Mvogo 5,5; Dumfries 7, Teze 7, Boscagli 6, Max 6,5 (90. Oppegard -); Sangaré 6,5 (89. Hendrix -), Rosario 7, Ihattaren 7, Götze 6,5 (89. Fein -); Malen 5,5, Gakpo 6,5 (67. Madueke -)

Scheidsrechter: Blom 4

Man of the match: Aanvoerder Denzel Dumfries was weer belangrijk voor PSV. Hij versierde een strafschop en benutte die vervolgens zelf.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – Fortuna Sittard 1-1

FC Utrecht: Oelschlägel 7; Van der Maarel 6 (80. Troupée -), St. Jago 6, Hoogma 5, Warmerdam 6; Van de Streek 6, Van Overeem 6 (80. Boussaid -), Ramselaar 5 (69. Elia -), Kerk 6,5, Mahi 6, Sylla 5 (69. Dalmau -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Angha 5, Rienstra 6, Janssen 6, Cox 6; Tekie 6, Seuntjens 6, Flemming 6; Hansson 5 (74. Smeets -), Polter 6,5, Semedo 5

Scheidsrechter: Dieperink 6

Man of the match: In zijn eerste eredivisieduel voor FC Utrecht was Eric Oelschlägel direct de enige speler van de club die zich niet meeslepen in de huidige vormcrisis waardoor de club op een teleurstellende plaats staat in de ranglijst.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Vitesse – Feyenoord 1-0

Vitesse: Pasveer 8; Doekhi 7, Bazoer 8, Rasmussen 7; Dasa 6,5, Bero 6 (79. Touré -), Tannane 6, Tronstad 6,5, Wittek 6; Darfalou 6,5 (88. Buitink -), Openda 7 (68. Huisman -)

Feyenoord: Marsman 7; Nieuwkoop 6,5 (71. Narsingh -), Spajic 5,5, Botteghin 7, Senesi 5, Malacia 6,5; Diemers 7, Fer 7 (61. Sinisterra -), Toornstra 6; Jørgensen 7, Linssen 6,5 (87. Bannis -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Riechedly Bazoer bepaalt van achterin alles bij Vitesse. Tegen Feyenoord liet hij achterin nauwelijks steken vallen en speelde hij een belangrijke rol bij de goal van Darfalou.

Volledig scherm 2020-12-20 13:21:10 ARNHEM - (l-r) Riechedly Bazoer of Vitesse, Bryan Linssen of Feyenoord tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen Vitesse Arnhem en Feyenoord in het Gelredome op 20 december 2020 in Arnhem, Nederland.ANP PIETER STAM DE JONGE © ANP

ADO Den Haag – Ajax 2-4

ADO Den Haag: Koopmans 4; Van Ewijk 5,5, Amofa 4,5, Del Fabro 5,5, Kemper 4 (46. J. Mulder 6), Faye 5,5; Pascu 4,5 (61. Rigo -), De Boer 5; Besuijen 5,5 (61. Philipp -), Kramer 6 (82. Arweiler -), Ould-Chikh 4,5 (46. Bourard 7)

Ajax: Onana 5; Klaiber 6,5, Schuurs 6, Blind 5,5, Tagliafico 6,5 (46. Martinez 6); Gravenberch 6,5 (46. Taylor 6), Klaassen 5; Antony 6,5 (46. Promes 5,5), Labyad 6,5, Tadic, 6,5; Huntelaar 7 (85. Ekkelenkamp -)

Scheidsrechter: Nijhuis 5

Man of the match: De jacht van Klaas-Jan Huntelaar op nog meer doelpunten ging door in Den Haag. De 37-jarige spits schoot nog maar eens twee keer raak en vijzelde zijn seizoentotaal weer op.

Volledig scherm © EPA

Heerenveen – Heracles 1-2

Heerenveen: Mulder 5,5; Floranus 5, Van Hecke 5, Bochniewicz 6, Woudenberg 4,5; Kongolo 5 (58. Batista Meier 6), Hajal 5, J. Veerman 6; Nygren 4,5 (58. Llanez 5,5), H. Veerman 5,5, Van Bergen 4,5 (71. Dresevic -)

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 6, Pröpper 6, Knoester 6, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 5,5, Schoofs 6, Vloet 5,5 (86. Vloet -); Van der Water 5,5 (70. De la Torre -), Burgzorg 6,5 (70. Lunding -), Bakis 6 (78. Szöke -)

Scheidsrechter: Perez 6

Man of the match: Met zijn tweede treffer in de laatste twee wedstrijden was Delano Burgzorg weer belangrijk voor Heracles. Het was voor Burgzorg pas zijn vierde basisplaats van het seizoen.

Volledig scherm © BSR Agency

AZ – Willem II 5-3

AZ: Bizot 6; Sugaware 6,5 (86. Reijnders -), Hatzidiakos 6, Letschert 5,5, Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5, Stengs 7, Koopmeiners 7,5; Aboukhlal 5 (81. Evjen -), Boadu 5, Karlsson 6,5 (81. Druijf-)

Willem II: Ruiter 6; Owusu 5,5, Holmen 5,5, Van der Heijden 5, Köhn 4,5, Heerkens 6, Spieringhs 6 (66. Nunnely-); Pavlidis 5, Saglam 5, Trésor 6, Wriedt 5,5 (75. Köhlert -)

Scheidsrechter: Higler 6,5

Man of the match: Teun Koopmeiners scoorde vrijwel nooit een velddoelpunt, maar in de laatste twee wedstrijden is hij op dreef. Tegen Willem II schoot hij een vrije trap raak en was hij attent bij een corner. Hij liet de kans op een hattrick liggen. Jesper Karlsson mocht deze keer de strafschop nemen van Koopmeiners.

Volledig scherm © Pim Ras fotografie