Beauty van Dilrosun helpt Jong Oranje voorbij Jong Engeland

In de tweede helft wisselde Van de Looi er op los en Jong Engeland bracht namen onder anderen Greenwood, Sessegnon en James in. De bezoekers kregen ook eindelijk wat grip op de wedstrijd in de tweede helft en beloonden zichzelf met de gelijkmaker van Greenwood een kwartier voor tijd. Hij reageerde attent na een zwak moment van Van Drongelen. Dat was na een fase waarin Jong Oranje via invallers Cody Gakpo en Abdou Harroui voldoende mogelijkheden had voor een tweede Nederlandse treffer.



Die kwam er alsnog, toen Dilrosun vlak voor tijd mocht aanleggen voor een vrije trap en dat op schitterende wijze deed. Met zijn treffer liet hij nog maar eens zien dat hij na blessureleed weer helemaal terug is. Ook Van de Looi zal blij zijn: hij wint voor de zevende keer op rij met Jong Oranje en sluit 2019 ongeslagen af.