Bekerfinale volgend seizoen op Bevrijdingsdag

De bekerfinale wordt volgend seizoen gespeeld op zondag 5 mei 2019. De eindstrijd vindt zoals gebruikelijk plaats in De Kuip, maakte de KNVB vandaag bekend. Dit seizoen wordt de bekerfinale, zoals gebruikelijk de laatste jaren, al in april gespeeld (zondag 22 april).

Daarnaast werd duidelijk dat het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie na de zomer op vrijdag 17 augustus van start gaat. De laatste wedstrijden in de play-offs vinden plaats op 26 mei 2019. Tijdens interlandweken zal er in de Eerste Divisie weer gewoon gevoetbald worden.

,,Hier is uitgebreid over gesproken, maar komend seizoen verandert dat niet", zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen. ,,Een meerderheid van de Eerste Divisieclubs heeft ervoor gekozen om de opzet te houden zoals het nu is. Voordeel van deze opzet is dat er minder wedstrijden op maandag gespeeld hoeven te worden."