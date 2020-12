Bekerkraker tussen AZ en Ajax op woensdag 20 januari

PSV komt een dag eerder al in actie, op dinsdag 19 januari uit tegen FC Volendam. Die dag zijn ook de wedstrijden MVV - Excelsior en Vitesse - ADO Den Haag. De derde ronde van het bekertoernooi eindigt op donderdag 21 januari met NEC - Fortuna Sittard en VVV-Venlo - Go Ahead Eagles.

Achtste finales KNVB-beker: Dinsdag 19 januari:

MVV - Excelsior (16.30)

Vitesse - ADO Den Haag (18.45)

FC Volendam - PSV (21.00)

Woensdag 20 januari:

FC Emmen - sc Heerenveen (16.30)

Feyenoord - Heracles Almelo (18.45)

AZ - Ajax (21.00)

Donderdag 21 januari:

NEC - Fortuna Sittard (18.45)

VVV-Venlo - Go Ahead Eagles (21.00)

Programma eredivisie

De KNVB heeft ook het resterende programma in de eredivisie voor dit seizoen vastgesteld. Vanwege de vele verzoeken van clubs en andere betrokken partijen was het voorafgaand aan het seizoen niet gelukt om het volledige competitieschema op te stellen. De bond presenteerde vandaag ook de speeldata en aanvangstijden voor de speelrondes 22 tot en met 34. De KNVB heeft in het schema rekening gehouden met de Europese verplichtingen van Ajax en PSV, die na de korte winterstop nog actief zijn in de Europa League.

Na de midweekse speelronde van deze week is er een korte winterstop in de eredivisie. Alle clubs hebben dan veertien wedstrijden gespeeld. Tussen begin januari en half mei staan twintig speelrondes op het programma. In januari zijn direct twee midweekse speelrondes en de clubs die nog in het bekertoernooi zitten, spelen nog een keer doordeweeks. Januari is ook de maand waarin de eerste toppers van dit seizoen op het programma staan, met Ajax - PSV als eerste op 10 januari. Een week later is de Klassieker in Amsterdam, Ajax - Feyenoord.

De eredivisie eindigt op zondag 16 mei. Alle wedstrijden beginnen dan om 14.30 uur, net als drie dagen eerder tijdens de 33ste speelronde op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag). Op zondag 9 mei is de tweede Klassieker in Rotterdam. Het is vooralsnog onbekend wanneer er weer publiek in de stadions mag komen.

RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag is op 9 januari de eerste eredivisiewedstrijd na de winterstop. Bekijk hier het volledige overzicht.