Bekerwinnaar mogelijk toch direct naar Europa League

Einde seizoen voor Boymans, toekomst in Utrecht onzeker

16:20 Ruud Boymans komt dit seizoen door een moeizame revalidatie niet meer in actie voor (Jong) FC Utrecht. De 28-jarige spits werd in februari teruggehaald naar de Galgenwaard na een avontuur in het Midden-Oosten en tekende tot het einde van dit seizoen. Het is nog maar de vraag of de samenwerking wordt doorgetrokken naar de volgende jaargang.