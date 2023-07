Bekijk hier zaterdagmiddag live de oefenwedstrijd van FC Twente bij Schalke 04

Verrassing op het trainings­veld: FC Eindhoven vult keepersva­ca­tu­re in met ervaren Belg

Een nieuw gezicht op het trainingsveld van FC Eindhoven: Jorn Brondeel (29) is dinsdagochtend definitief ingelijfd als opvolger van de gestopte doelman Nigel Bertrams. De Belg, van wie zondag bekend werd dat hij in gesprek was met de Eindhovenaren, heeft een driejarig contract getekend en komt transfervrij over van KSK Beveren.