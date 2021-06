Belletje van PEC kwam als geroepen voor Art Langeler: 'Al waren mijn kinderen wat sceptisch’

Definitief: Traoré verruilt Ajax voor Sjachtar Donetsk

18 juni De kogel is door de kerk: Lassina Traoré stapt over van Ajax naar Sjachtar Donetsk. Beide clubs hebben overeenstemming bereikt over de transfer voor 8 miljoen euro. De 20-jarige international van Burkina Faso stond nog tot en met 30 juni 2022 onder contract bij Ajax.