Beneliga? Nederlandse clubs sceptisch

Door Sjoerd Mossou



De Belgische clubs kwamen deze week met een collectieve intentieverklaring naar buiten: alle clubs staan er open voor een Beneliga per 2024, óók de kleinere clubs die achterblijven in de Belgische competitie.



In Nederland wordt vooral met enige verbazing gekeken naar die boodschap, aangezien er nog tal van onduidelijkheden zijn over het project. De tien ‘grote’ Nederlandse clubs die rechtstreeks bij de werkgroep zijn aangesloten stellen zich vooralsnog terughoudend op - en dat geldt al helemaal voor alle andere Nederlandse bvo’s. Het plan is niet van tafel, maar betrokken directeuren zijn nog vooral sceptisch over de slagingskansen.

Quote Een eerste cruciale hobbel wordt de verdeling van de Europese tickets Feitelijk hebben de profclubs die in Nederland ‘achterblijven’ de sleutel in handen voor het wel of niet slagen van het project. Alleen bij een vijf zesde meerderheid wordt een Beneliga een reële mogelijkheid, maar daarvoor is boven alles eerst een significante financiële klapper nodig. Alleen als álle clubs in de piramide - zowel die in de Beneliga als in de competities daaronder - er economisch aantoonbaar op vooruitgaan, heeft het project enige kans van slagen.

Zo ver is het nog lang niet: de betrokken onderzoekers hebben weliswaar de mogelijke scenario’s geschetst en doorgerekend, een concrete mediapartij die de huidige televisiecontracten wil verveelvoudigen is nog niet gevonden. Pas wanneer er een dergelijk concreet aanbod op tafel ligt, is het denkbaar dat meer clubs in Nederland gaan meebewegen. Tot die tijd kijken die vooral kritisch naar de ontwikkelingen, met nog tal van onbeantwoorde vragen.

Een eerste cruciale hobbel wordt de verdeling van de Europese tickets: in hoeverre is de UEFA bereid om het aantal Europese plaatsen van Nederland en België bij elkaar op te tellen? Die kans lijkt op voorhand niet groot. Los daarvan moet de Europese voetbalbond eerst zelf nog een beslissing nemen hoe de internationale clubtoernooien er vanaf 2024 uit komen te zien, en hoeveel clubs per land exact mogen deelnemen.

De werkgroep Beneliga moet daarom sowieso wachten tot medio april, aangezien de UEFA dan vergadert over dat thema, maar ook dan zullen er nog geen concrete antwoorden op tafel komen. Of de UEFA in algemene zin openstaat voor een gedeelde competitie met twee landen, is eveneens nog hoogst onduidelijk: een Beneliga zou een precedent kunnen scheppen waar de Europese bond allerminst op zit te wachten.

Ook de vraag hoe de overgebleven eredivisie en de eerste divisie er bij een mogelijke Beneliga uit zouden moeten zien, en met hoeveel clubs, is nog lang niet beantwoord. In België mogen de eerste stoplichten dan op groen staan, de Nederlandse clubs wachten nog vooral op antwoorden.