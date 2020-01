Berghuis blij voor Jørgensen: ‘Maar nu niet tevreden zijn en dóór!’

,,We waren zeer effectief, maar in de eerste fase zeker niet dominant”, keek Berghuis tegenover FOX Sports terug. ,,We willen juist zelf dominant zijn, zeker thuis, en bepalen wat er gebeurt.” Voor het duel had trainer Dick Advocaat nog aangegeven vroeg druk te willen zetten, maar het was vooral Heerenveen dat zich diep op de helft van Feyenoord liet zien. ,,Dat vroege druk zetten kwam er inderdaad niet helemaal uit”, zag ook Berghuis.



Nicolai Jørgensen deed de spitsendiscussie in de Kuip met twee goals voor even verstommen. ,,Dat moet lekker zijn voor zijn gevoel”, reageerde Berghuis. ,,Voor de winterstop was hij aan het worstelen en twijfelen, maar de trainer heeft hem daar doorheen gesleept. Deze goals helpen wel, denk ik. Nu niet tevreden zijn maar dóór, en meer goals maken.”



Berghuis zag ook ‘Samba Sam’ Larsson sterk invallen. ,,Deze jongen kan gewoon heel goed voetballen. Daar moet hij nu mee doorgaan.”



