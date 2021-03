Berghuis gematigd tevreden: ‘Na rust alleen maar tegengehouden’

,,Best wel zwaar, vooral na rust’’, blikte Berghuis voor de camera van ESPN terug op de slijtageslag in Eindhoven. ,,We werden steeds verder naar achteren gedrongen, we waren op een gegeven moment alleen maar aan het tegenhouden. We hebben uiteindelijk gevochten voor een punt. Daar kunnen we denk ik gematigd tevreden mee zijn.’’

Voor rust kreeg Feyenoord enkele mogelijkheden om de score uit te breiden. ,,Ja, voor rust kregen we vier opgelegde kansen’’, aldus Berghuis. Dan moet je jezelf belonen.’’ Daarna kon Feyenoord geen voet meer aan de grond krijgen in het Phillips Stadion. ,,Persoonlijk denk ik dat je initiatief moet blijven nemen. Dat deden we nu niet meer.’’

Dumfries

PSV-captain Denzel Dumfries was minder blij met de eindstand. ,,We moeten gewoon onze kansen afmaken’’, baalde de rechtsback na afloop. ,,We voelden dat we de controle hadden en Feyenoord steeds verder achteruit drukten. Dan moet je zuiver zijn en niet te veel ballen verspelen. Dat is wel echt zonde.’’ Door het gelijkspel heeft PSV al elf verliespunten meer dan koploper Ajax.