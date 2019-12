Berghuis geniet van glansrol: ‘Lessen van Van Persie neem ik mee’

Steven Berghuis straalde na afloop van oor tot oor na zijn hattrick tegen PSV (3-1). De aanvoerder van Feyenoord was desondanks realistisch en constateerde dat het verschil tussen beide ploegen vanmiddag klein was.

,,Poh, het kan niet beter”, stelde de glimlachende Steven Berghuis bij FOX Sports. ,,Het was een redelijk gelijkopgaande wedstrijd met goede fases van beide ploegen, denk ik. Het verschil was dat wij scoren op de goede momenten. We hebben het verdiend vandaag, al kon het alle kanten op. Ook Kenneth (Vermeer, red.) houdt ons een paar keer in de race.”



Berghuis benutte twee strafschoppen, maar opende de score na 19 minuten op fraaie wijze. De buitenspeler dook met een atletische snoekduik op in de rug van de verbouwereerde Olivier Boscagli en zette Feyenoord met een rake kopbal op het juiste spoor. ,,Met Van Persie heb ik veel gewerkt aan dit soort situaties. Hij legt me uit in welke gebieden ik moet komen om te scoren. Die lessen neem ik mee in de wedstrijd.”



Bekijk hier de samenvatting van Feyenoord - PSV (premium).

Advocaat kritisch: ‘Moeten beter voetballen’

Dick Advocaat was trots op de manier waarop Feyenoord van PSV won. ,,We hebben geweldig hard gewerkt. Dat moest ook wel, anders word je weggespeeld. We moeten de kwaliteiten van PSV niet onderschatten. Ze hebben een hoop internationals”, zei de 72-jarige oefenmeester.

Advocaat zag dat er nog genoeg is aan te merken op het spel van zijn elftal. ,,Tegen FC Porto (3-2 nederlaag, red.) voetbalden we donderdag beter dan vandaag, maar toen wonnen we niet. We moeten er nu voor zorgen dat we beter gaan voetballen. Het is voor ons zaak om aan te haken bij de bovenste posities. We moeten Europees voetbal zien te halen.”