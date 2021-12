Berghuis haalt na Klassieker uit naar Cor Pot: ‘Arne Slot heeft laten zien wie de stoorzenders waren’

Vandaag stond Berghuis met een dieptepass op Dusan Tadic aan de basis van de 0-1, nadat hij de bal op het middenveld in zijn voeten geschoven kreeg door zijn oude maatje Jens Toornstra. Berghuis stond ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop uitgebreid en rustig te woord. ,,Ja, het was natuurlijk een dag waar iedereen al maanden naar uitkeek, maar zo zonder supporters werd het natuurlijk een heel andere middag dan iedereen had verwacht. Met supporters op de tribunes was het nog wel twee of drie keer heftiger geweest allemaal natuurlijk", zei Berghuis.



,,Ik neem het de fans niet eens echt kwalijk. Iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar fans worden ook beïnvloed door berichtgeving in kranten en op televisie. Het afgelopen halfjaar is alles veel te veel opgeklopt vind ik, dat begon al toen de interesse van Ajax bekend werd in juni. Maar als je alle verhalen en bedreigingen leest houd je soms natuurlijk wel eens je hart vast, of alles wel goed zal gaan. Nee, bang ben ik niet geweest, maar ik ben de begeleiding van Feyenoord en Ajax en de politie enorm dankbaar dat het allemaal goed is gegaan,” zei Berghuis, nadat er voor de Klassieker nog wel duizenden Feyenoord-fans buiten de Kuip hadden gestaan.



,,Het was best lastig om in het oog van de storm te zitten. Vanaf het begin werd het allemaal zo opgeklopt en uitvergroot. Als je deze gevoelige stap zet moet je ook een grote jongen zijn en weet je dat er veel bij komt kijken, maar het werd wat mij betreft wel te veel aangedikt. Er komen zoveel mensen aan het woord met hun eigen mening, dat is zeker niet altijd goed, maar dat zie je in de hele samenleving.”