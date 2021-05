Berghuis: ‘Ik vroeg Advocaat op het veld te blijven, maar hij wilde niet’

Een feestje op het veld, waar de selectie van Feyenoord zichtbaar duidelijk op aandrong, was niet aan Advocaat besteed. Hij rende snel met betraande ogen de catacomben in. Aanvoerder Steven Berghuis: ,,Ik vroeg Advocaat te blijven om met ons een ronde te maken over het veld, maar hij wilde niet.”



Berghuis vond dat Feyenoord het seizoen verdiend afsloot met een prijsje, een Europees ticket. ,,We hebben het goed afgesloten. Het was erg belangrijk dat er publiek was. We hebben een wisselvallig jaar fantastisch afgesloten. Dit is geweldig. Ik heb dit erg gemist."



