Berghuis koestert Advocaat: ‘Dan komt hij binnen en zegt: dit gebeurt bij mij niet’

,,Ik begreep niet dat sommige supporters floten. Soms denk ik: moet ik daar op reageren of niet? Maar aan de andere kant: zo ben ik gewoon. ‘What you see, is what you get’. Ik draai er ook niet omheen”, kijkt Berghuis terug. Wat mensen van hem vinden maakt hem niet uit. De voetbalpraatprogramma’s bekijkt de aanvaller bewust niet. ,,Waarom zou ik? Het zou me af kunnen leiden van de focus waar ik in zit, al is het maar 1 procent.”



In Alkmaar treft Berghuis de club waar hij zelf tussen 2012 en 2015 voetbalde. ,,Ik weet hoe ze daar werken. Het is geen toeval dat het daar zo goed gaat. Teams benaderden AZ anders dan Feyenoord. Dat is nu wel anders. Dat hebben ze ook zelf afgedwongen. Of ze kampioen kunnen worden? Dat kan wel ja”, meent Berghuis, die een interessante ontmoeting verwacht. ,,Wij hebben ook grote stappen gezet, vooral ook qua afspraken in het veld. Er is duidelijkheid.”