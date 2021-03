Berghuis na blamage tegen Emmen: ‘Het is geen onwil’

,,We hebben hele goede fases afgewisselde met hele slechte fases, dat blijft een probleem", zei aanvoerder Steven Berghuis direct na de wedstrijd bij ESPN. ,,We zijn niet tot genoeg grote kansen gekomen. Na de 1-1 wordt het moeilijk. Ja, we roepen het een beejte over onszelf af. De eerste helft was wel oké, maar in de tweede helft zakten we wat terug. Na de penalty van Emmen (79ste minuut, red.) speelden we tegen de tijd. Het is geen onwil, maar op het eind worden de ruimtes ook groot en is het lastig om nog tot kansen te komen.”