Berghuis: ‘We schoten de bal zomaar in de voeten van de spelers van Twente’

SamenvattingSteven Berghuis zag Feyenoord nog goed wegkomen met een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-2). ,,Maar ik vind het geen felicitatie waard”, zei de aanvoerder. ,,Het blijft een gelijkspel en het was heel slordig aan onze kant.”

Feyenoord stond al na 14 minuten met 2-0 achter. ,,We geven die goals gewoon weg”, zei Berghuis bij ESPN. ,,We schoten de bal zomaar in de voeten van spelers van FC Twente, terwijl er veel ruimte voor ons lag. Maar we kregen het gewoon niet voor elkaar.”

,,Natuurlijk is de uitschakeling van woensdag in het bekertoernooi tegen Heerenveen een enorme klap voor ons geweest”, zei Berghuis. ,,Dat was echt pijnlijk. Maar na een dieptepunt moet je ook weer omhoog. Het was zo slordig allemaal. Misschien kwam dat ook door vermoeidheid. Ik voelde het aan het einde van de wedstrijd ook wel.”

Volledig scherm Steven Berghuis bezorgde Feyenoord een punt door na rust een penalty te benutten. during the match Twente - Feyenoord © Pro Shots / Erik Pasman

Ook Dick Advocaat was niet tevreden over het optreden van Feyenoord in het uitduel met FC Twente (2-2). ,,Het was matig, heel matig”, concludeerde hij.

,,Na 14 minuten staan we met 2-0 achter, dan vraag ik mezelf wel af hoe dat kan”, zei Advocaat bij ESPN. ,,Misschien is het de spanning van het moeten. Ik zal ze het eens vragen. Maar in de voetballerij moet je iedere wedstrijd.”

,,In de tweede helft ging het iets beter, al probeerden onze centrale verdedigers ook nog mee te helpen aan een tegengoal”, doelde Advocaat op Uros Spajic en Marcos Senesi. Luciano Narsingh, door Feyenoord verhuurd aan FC Twente, miste tweemaal voor open doel. ,,Dat hadden we zo met hem afgesproken”, grapte Advocaat.

Voor de trainer van Feyenoord was het gissen of het slechte spel van zijn spelers iets te maken heeft met het loonoffer dat ze van de clubleiding moeten brengen vanwege de coronacrisis, die ook de club uit Rotterdam heel veel geld kost. Ze kregen dat vrijdag te horen. Lang niet alle voetballers zijn akkoord gegaan. ,,Ik weet niet of dit een slechte timing van de clubleiding was”, zei Advocaat, die komende week met Feyenoord uitduels met FC Groningen en AZ speelt. ,,Maar het moet wel opgelost worden.”

Volledig scherm Dick Advocaat zag vanaf de bank dat er veel mis ging bij zijn ploeg. © ANP