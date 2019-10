‘Bergkamp, Kuyt en Koeman willen Wycombe Wanderers kopen’

Over de toekomst van Wycombe Wanderers, dat sinds 2012 in handen is van een groep van ongeveer 800 supporters, wordt volgende week gestemd. De fans van Wycombe zetten de club nu in de verkoop, zodat investeerders sportief een nieuwe stap kunnen zetten.



Kuyt en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen zouden al maanden op het punt staan een club in Engeland te kopen. Dat vertelde Jansen in juni in het televisieprogramma Jaïr in goed Gezelschap op NPO1. Jansen kon toen niet zeggen om welke club het ging. ,,Het is een lang gekoesterde wens om samen met aantal spelers en ex-spelers, waar ik de zaken voor doe, een club te kopen‘’, zei Jansen destijds. ,,De spelers en ik hebben een utopisch beeld hoe die club geleid moet gaan worden en wat er voor nodig is om het hoogste te bereiken. Ik heb ontzettend veel zin in dit avontuur. Ik acht de kans groot dat het gaat lukken.”