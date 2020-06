Bergström laat FC Basel achter zich en keert terug bij FC Utrecht voor nieuwe kans

Paul Verhaegh voetbalde in Oranje, maar kan thuis in Vught in alle rust over straat: ‘Ik hoef niet in de picture te staan’

6:30 Paul Verhaegh voetbalde met Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie in Oranje op het WK van 2014. Zes jaar later kan hij, als net gestopt profvoetballer, in zijn woonplaats Vught zonder nagestaard te worden over straat. ,,Heerlijk toch? Ik hoef niet in de picture te staan.”