Bergwijn en Malen terug op het veld bij PSV

Gözübüyük naar Belgrado in EK-kwalifica­tie

9:58 Serdar Gözübüyük heeft donderdag in Belgrado de leiding over de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Luxemburg. De UEFA stelde de 34-jarige Haarlemmer aan voor het duel in de Servische hoofdstad. Het gastland moet winnen om kans te blijven maken op plaatsing voor het EK van volgend jaar.