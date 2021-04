Bert Konterman: ‘Ik had mezelf alleen maar in de wielen gereden als ik bij PEC was gebleven’

Toen Bert Konterman begin februari werd aangesteld als (tijdelijke) opvolger van John Stegeman, stelde de Hierdenaar zichzelf twee doelen: PEC in de eredivisie houden én zijn gezicht moest geen kopie worden van de Grand Canyon, de diepe kloof in de Verenigde Staten met al zijn groeven.

Zo’n twee maanden later kan Konterman zonder problemen en angst in de spiegel kijken. Zo is PEC nagenoeg zeker van handhaving en zijn de gevreesde wallen nooit gekomen. ,,Sterker nog, ik slaap zelfs weer goed.” Toch maakte Konterman donderdag bekend dat hij na deze zomer niet terugkeert bij PEC en dus ook geen assistent wordt van Art Langeler, de nieuwe hoofdtrainer, die op 1 juli begint.