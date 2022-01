Betaald voetbal is het zat en gaat barricaden op om stadions open te krijgen: ‘Als je druk opvoert, word je gehoord’

Go Ahead Eagles en de andere clubs in het betaalde voetbal slaan de handen ineen en overwegen nadrukkelijk de voetbalstadions vanaf begin februari eigenhandig open te gooien. ,,Het is allemaal niet meer uit te leggen’’, stelt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles. ,,In Engeland zitten de stadions vol. In Spanje gaat men het zien als een griep. En wij blijven gewoon volledig dicht.’’