Beugelsdijk blijft gewoon naar Albert Heijn gaan: ‘Het ging mij puur om het principe’

In samenspraak met de VVCS spande Tom Beugelsdijk ruim twee jaar terug een zaak aan tegen Albert Heijn. Aanleiding: de supermarkt gebruikte zijn beeltenis bij het maken van extra reclame. Daardoor zag Beugelsdijk -destijds speler van ADO Den Haag- zichzelf steevast in groot formaat terug in de winkels. De verdediger (nu uitkomend voor Sparta) vond dat daarmee zijn portretrecht werd geschonden. De rechter was het daar echter niet mee eens, zo bleek vandaag. Die stelde Beugelsdijk namelijk in het ongelijk, waardoor de Hagenaar de proceskosten á 720 euro moet betalen.



,,Het ging mij puur om het principe”, zegt Beugelsdijk. ,,Ik had nergens toestemming voor gegeven, maar zag me zelf wel steeds terug in die winkel. Niet alleen op zo’n klein voetbalplaatje, maar zelfs op van die levensgrote afbeeldingen. Dat vond ik raar. Maar goed, de rechter staat er anders in. Prima verder. We gaan gewoon weer lekker voetballen. Na vandaag staat er voor mij een streep onder.”



Of ze Beugelsdijk de komende tijd nog wel met zijn boodschappenkar door de Albert Heijn in Den Haag zien rijden? ,,Tuurlijk zien ze me nog gewoon bij de Appie, joh. Ik zal toch boodschappen moeten doen, nietwaar?”