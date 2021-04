Bij Ajax-AZ en Feyenoord-Vitesse mogen er weer fans in het stadion

Er is publiek welkom in de eredivisie bij de wedstrijden op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 april. In de Keuken Kampioen Divisie zijn fans welkom bij de wedstrijden op vrijdag 30 april. Het is nog onbekend hoe het daarna verdergaat. Het betekent in ieder geval dat er zo'n 7500 toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op zondag 25 april in de Johan Cruijff Arena. Eerder die dag mogen er al 6500 fans de Kuip in voor Feyenoord tegen Vitesse.



Ook rondom de bekerfinale op zondag 18 april zijn er al speciale ‘public viewings’ op grote televisieschermen in de Johan Cruijff Arena (5000 toeschouwers) en het Gelredome (3000 toeschouwers), maar bij de wedstrijd in de Kuip zullen geen supporters aanwezig zijn.



Ook bij diverse breedtesportevenementen, in pretparken en in musea worden de pilots toegepast. Dat nieuws betekent een regelrechte meevaller voor de clubs en de KNVB, die daarmee hun wens in vervulling zien gaan om nog dit seizoen publiek te zien terugkeren in de stadions. Het aantal toeschouwers verschilt bij deze pilots per club en per stadion, maar schommelt grofweg tussen de 10 en 15 procent van de stadioncapaciteit.



De fans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.