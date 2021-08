‘Bij Ajax vinden ze het wel mooi dat PSV zoveel sterker is geworden’

Aftellen Na extra lang wachten kent Cambuur diverse problemen richting comeback in eredivisie

11 augustus Eindelijk mag Cambuur dan komend weekend weer een eredivisiewedstrijd spelen. Voor het eerst sinds 2016, het laatste jaar dat de Friese club actief was op het hoogste niveau. Ze hebben er extra lang op moeten wachten in Leeuwarden, want de zeker lijkende promotie in 2020 werd ze door de neus geboord door het stopzetten van de competitie door corona.