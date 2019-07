Wie wordt er kampioen?

,,Ja dat wordt Ajax. Die zijn zwaar favoriet. We dachten misschien dat er best wat spelers weg zouden gaan, maar dat is buiten Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong wel meegevallen. Wat ze nog kan tegenhouden, is om elke wedstrijd met de juiste energie te beginnen. Als ze zich straks voor de Champions League kwalificeren en weer tegen die grote clubs spelen, moeten ze zich nog kunnen motiveren voor wedstrijden in de eredivisie. Dat is de uitdaging. PSV heeft een klap gehad tegen FC Basel. Ze weten daar ook niet goed wat er nog gaat gebeuren op de transfermarkt. Dat is wel een probleem. Ajax en PSV staan op eenzame hoogte ten opzichte van de rest. Bij Feyenoord moet eerst een frisse wind gaan waaien, ze staan nog te ver af van Ajax en PSV.”