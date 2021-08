Bijlow blinkt uit bij Feyenoord, drie NEC-spelers krijgen een 4

De soepele overwinning van Ajax op NEC leverde de landskampioen twee keer een 7,5 op. Dusan Tadic en Noussair Mazraoui kregen een 7,5. Ook PSV won. Noni Madueke scoorde en kreeg ook een 7,5.

Bij het weer in de eredivisie teruggekeerde NEC veel onvoldoendes. Bart van Rooij, Ivan Marquez en Jonathan Okita kregen een 4.

Go Ahead Eagles – Heerenveen 0-1

Go Ahead Eagles: Hahn 7,5; Deijl, 6, Nauber 7, Bakker 6,5, Kuipers 6; Lucassen 5, Brouwers 5,5 (67. Botos -), Berden 5,5 (67. Cardona -), Rommens 5; Oratmangoen 5,5 (73. Heil -), Lidberg 4 (73. Mulenga -).

Heerenveen: Mulder 7; Van Ewijk 6, Van Beek 6, Dresevic 6,5, Kaib 6; Kongolo 6,5, Halilovic 7 (73. De Jong -), J. Veerman 7; Van Bergen 5, H. Veerman 5 (89. Hajal -), Van der Heide 6 (67. Stevanovic -).

Scheidsrechter Blom: 7.

Man of the match: Warner Hahn keerde met een goede wedstrijd terug in de eredivisie. De doelman speelde direct tegen ex-club Heerenveen en hield hen lang van het scoren af.

RKC – AZ 1-0

RKC: Pereira 5; Gaari 5,5, Meulensteen 6, Touba 5,5, Lutonda 5,5 (70. Adewoye -); Azhil 6, Van der Venne 5,5 (76. El Bouchataoui -), Büttner 5,5; Bel Hassani 5 (60. Odgaard 5,5), Kramer 5,5 (76. Stokkers -), Bakari 6.

AZ: Verhulst 5,5; Sugawara 6, Letschert 5,5, Martins Indi 6, Oosting 6,5, Reijnders 6 (60. T. Koopmeiners 6) , De Wit 6, Clasie 6,5 (73. Midtsjø-); Aboukhlal 7 (73. Evjen -), Gudmundsson 6,5 (80. Poku -), Karlsson 6 (60. Pavlidis 5).

Scheidsrechter Kooij: 5,5.

Man of the match: Zakaria Aboukhlal kende een moeizaam vorig seizoen maar heeft in de huidige jaargang direct een basisplaats. Hij beloonde dat vertrouwen direct met een goede wedstrijd. Genoeg voor de overwinning was dat niet.

Heracles – PSV 0-2

Heracles: Bucker 5,5; Fadiga 5, Schoofs 5,5, Knoester 5,5, Quagliata 5,5; Kiomourtzoglou 6, De La Torre 5,5, (57. Ibrahioglu 5,5), Vloet 6,5; Laursen 5,5 (46. Lunding 5), Bakis 5 (57. Burgzorg 5), Basacikoglu 6 (57. Amissi 5).

PSV: Mvogo 5; Teze 6, Ramalho 7, Obispo 7 (85. Viergever -), Mwene 6; Sangaré 7, Pröpper 7; Bruma 7 (85. Thomas -), Mauro 5 (46. Götze 7); Madueke 7,5 (65. Gakpo -), Vertessen 6 (59. Zahavi 6).

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: Noni Madueke zette de vorm die hij al etaleerde in de voorronde van de Champions League voort in de eredivisie. Net voordat hij gewisseld moest worden maakte hij een treffer.

Fortuna Sittard – FC Twente 2-1

Fortuna Sittard: Van Osch 6: Rota 6, Angha 6, Janssen 6, Cox 5,5 (42. D.Duarte 5,5), Tekie 7, Seuntjens 6,5, Ferati 6, Hansson 5,5, Musaba 5 (60. Lake 7), Baghdadi 5,5 (90. Verlinden).

FC Twente: Unnerstall 6; Troupée 5, Pröpper 5,5, Oosterwolde 5,5 (83. Ugalde -), Smal 6 (54. Hilgers 5,5), Ilic 5,5, Zerrouki 4 (67. Sadílek -), Bosch 5, Limnios 5 (67. Vlap -), Van Wolfswinkel 6,5, Menig 5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Toshio Lake had op zijn shirt niet eens zijn naam staan, zo nieuw is hij bij de club. Hij werd met zijn goal wel direct matchwinnaar.

Ajax – NEC 5-0

Ajax: Stekelenburg 6; Mazraoui 7,5, Timber 7, Martínez 6,5 (58. Rensch 6), Blind 6,5; Álvarez 7 (76. Jensen -), Klaassen 6 (76. Labyad -), Gravenberch 7, Berghuis 7, Haller 6,5, Tadic 7,5 (58. Neres 5,5).

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 4, Márquez 4, Odenthal 5, El Karouani 5; Schöne 6 (80. Vet -), Proper 5, Duelund 5; Okita 4 (79. Bronkhorst -), Bruijn 5 (66. Akman -), Mattsson - (25. Barreto 6).

Scheidsrechter Nijhuis: 5.

Man of the match: Met een doelpunt (zijn eerste eredivisiegoal sinds 2018) en een assist begon Noussair Mazraoui goed aan het nieuwe seizoen. De Marokkaanse international kampte de afgelopen seizoenen met veel blessureleed maar lijkt daar nu van bevrijd. Ajax hoopt dat hij zijn aflopende contract gaat verlengen.

Cambuur – FC Groningen 1-2

Cambuur: Stevens 6,5; Schmidt 6, Mac-Intosh 6, Schouten 6 (81. Tol -), Bangura 6,5; Maulun 6,5, Hoedemakers 5,5, Breij 6,5 (84. Paulissen -); Doodeman 5,5 (58. Jacobs 6,5), Hendriks 5,5 (58. Boere 6), Kallon 6,5 (81. Sambissa -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; El Hankouri 6, Te Wierik 5,5, Dammers 6, Kasanwirjo 6, Gudmundsson 6,5 (90. Meijer -); Matusiwa 6, El Messaoudi 6,5 (73. D. Van Kaam -), Suslov 5,5 (73. Strand Larsen -); De Leeuw 6 (72. Joosten -), Ngonge 5 (46. Postema 5,5).

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the Match: Jørgen Strand Larsen verloor in de voorbereiding zijn basisplaats bij FC Groningen, maar met een fenomenale omhaal gaf hij als invaller een passend antwoord op zijn reservebeurt. Met dit doelpunt bezorgde hij zijn team bovendien drie punten.

FC Utrecht – Sparta 4-0

FC Utrecht: Paes 6,5; Ter Avest 6,5 (71. Mokono -), Van der Maarel 7,5, Janssen 7, Warmerdam 6,5 (80. Van der Kust -), Maher 7,5, Ramselaar 7,5 (71. Gustafson -), Timber 7; Kerk 5,5, Dalmau 6 (67. Douvikas -), Boussaid 6,5 (78. Sylla -).

Sparta: Okoye 6; Abels 5, Vriends 5, Heylen 5, Pinto 5 (86. Overman -), Van Crooy 5 (77. Jans -), Harroui 5, Smeets 5.5 (77. Goudmijn -), Auassar 5 (46. Duarte 5,5), Engels 4 (46. Emegha 6), Thy 5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7.

Man of the match: Met schitterende vrije trap brak Adam Maher de wedstrijd tegen Sparta open. Het zorgde voor een droomstart bij FC Utrecht dat veel beter was dan tegenstander Sparta.

PEC Zwolle – Vitesse 0-1

PEC Zwolle: Lamprou 6; De Wit 6,5, Van Polen 6, Kersten 5,5, Paal 5,5; Huiberts 7 (87. Voet -), Strieder 5,5 (54. Van den Belt 6,5), Saymak 5,5 (65. Reijnders -), Kastaneer 5,5 (66. Landu -), Tedic 6,5, Clement 5,5.

Vitesse: Schubert 6,5; Manhoef 6,5 (67. Dasa -), Oroz 7, Bazoer 6,5 (39. Cornelisse 7), Hájek 6,5, Wittek 6,5 (86. Yapi -); Bero 5, Gboho 5 (67. Buitink -), Tronstad 6; Openda 6,5, Frederiksen 6,5 (67. Darfalou -).

Scheidsrechter Martens: 5,5.

Man of the match: De hele centrale verdediging van Vitesse zit inmiddels in de lappenmand maar hun vervangers deden het aardig tegen PEC Zwolle. De Kroaat Dominik Oroz hield zich staande in de verdediging.

Willem II – Feyenoord 0-4

Willem II: Ruiter 5; Owusu 6, Bergström 4,5, Jenssen 5 (72. Michelis -), Köhn 5,5; Saddiki 5, Saglam 5 (66. Svensson -), Spieringhs 5 (66. Zuijderwijk -); Nunnely 5,5 (66. Kabangu -), Wriedt 6 (61. Heerkens -), Köhlert 5,5.

Feyenoord: Bijlow 8; Pedersen 6,5, Trauner 7,5, Senesi 7, Malacia 7 (88. Hendriks -); Aursnes 7, Til 7 (84. Bannis -), Kökcü 6,5 (84. Fer -); Toornstra 6,5, Linssen 7 (73. Bozenik -), Sinisterra 7 (73. Haps -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 7.

Man of the match: De makkelijke middag voor Feyenoord had minder eenvoudig kunnen zijn als Justin Bijlow niet een cruciale redding verrichte in de eerste helft bij een inzet van Willem II-spits Kwasi Wriedt.

