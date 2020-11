‘Bijlow en Drommel kunnen de beste keepers van Nederland worden’

,,Ze beschikken allebei over een aantal basiskwaliteiten”, zegt Hiele. ,,Als ze die doorontwikkelen dan kunnen ze uitgroeien tot de beste keepers van Nederland. Ze schuren momenteel al heel dicht tegen die top, maar zo hoog vind ik die top niet.”

Een opmerking waarin Westerveld zich wel kan vinden. ,,Oud-voetballers klagen altijd, dat weet ik. Maar ik vind gewoon dat het niveau niet zo hoog is. Toen ik zelf nog speelde, was er keuze uit meer dan tien goede keepers voor het Nederlands elftal. Nu is het lastig een goede nummer één aan te wijzen.”

,,Het gaat er vooral om wat je zoekt in een keeper en je kunt ze niet zomaar met elkaar vergelijken”, gaat de oud-doelman van Liverpool verder. ,,In Nederland willen we vaak keepers die alles beheersen. Maar als keeper moet je gewoon ballen tegenhouden, daar ligt nu te weinig de nadruk op.”

Zevenvoudig Oranje-international Hiele is het eens met Westerveld. ,,Iedere doelman is anders en je kunt ze dus ook niet vergelijken. Beide keepers renderen goed bij hun vereniging, maar die spelen verschillend. Daarbij speelt Drommel, met alle respect, bij FC Twente en de afgelopen jaren was dat geen topclub.”

Volledig scherm Justin Bijlow. © BSR Agency

Westerveld is enthousiast over de FC Twente-goalie. ,,Drommel is behoorlijk compleet, hij durft te komen bij voorzetten, bespeelt de ruimte achter de verdediging goed en voetbalt goed mee, maar Bijlow vind ik de meest complete van de twee. Hij beheerst alles en toont lef. In een één-tegen-één draait hij bijvoorbeeld zijn hoofd niet weg, maar blijft hij naar de bal kijken. Daarbij heeft hij op jonge leeftijd al veel wedstrijden gespeeld. De enige tegenslagen die hij heeft zijn blessures.”

Tegenslagen

Fitheid is een belangrijke eigenschap voor een keeper zegt Hiele: ,,Keepers moeten een vastigheid zijn voor coaches. Bijlow is regelmatig afwezig geweest sinds zijn debuut. Nu ligt hij er ook weer een periode uit. Dat zijn wel dingen waar clubs naar kijken.”

Drommel heeft minder last van blessures, maar kende tot nu toe ook tegenslagen in zijn carrière. ,,Hij is een paar jaar terug voor de leeuwen gegooid en er bijna aan onderdoor gegaan, maar hij heeft doorgezet en is zich blijven ontwikkelen”, zegt Westerveld.

Volledig scherm Joel Drommel stopt de strafschop van Eran Zahavi. © BSR Agency

De degradatie van de club uit de geboortestad van Westerveld had dan ook voordelen voor de doelman van FC Twente. ,,Hij heeft een jaar lang de kans gehad om goed te spelen en wedstrijdsituaties in te schatten. Dat is makkelijker in de eerste divisie en de druk is er dan even af. Een fout staat niet gelijk op de voorpagina. Dat heeft hem goed gedaan. Daarbij miste hij basistechniek en heeft hij dat knap ingehaald met keeperstrainer Sander Boschker.”

Potentie

Wie uiteindelijk de betere keeper wordt durft geen van beiden nu te zeggen. ,,Ik ben geen waarzegger, maar het zijn jongens die heel hoog kunnen eindigen. Of dat nationale of internationale top is weet ik niet. FC Twente is nu geen Nederlandse topclub, dus misschien moet Drommel een stap maken”, aldus Hiele.

,,Als Drommel vindt dat hij is uitgeleerd moet hij een volgende stap zetten. Het is belangrijk dat hij daar blijft spelen. Bijlow speelt bij Feyenoord, dat is een prima niveau voor het Nederlands elftal. Daar kan hij nog vijf jaar in het Nederlands elftal spelen”, vindt Westerveld. ,,Wie van de twee nu de beste is, is lastig te zeggen, maar ze kunnen allebei uitgroeien tot een vaste waarde in Oranje.”

,,Ik heb natuurlijk een link met Feyenoord, maar op dit moment vind ik Bijlow iets verder”, zegt Hiele. ,,Ook omdat hij al Europees gespeeld heeft met Feyenoord, maar in potentie hebben ze allebei kwaliteiten om op een goed niveau te spelen. Wat dat betreft geloof ik heilig in ze.”