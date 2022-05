Bijlow in de basis bij trainingspartij Feyenoord in Portugal, doelman stoomt zich klaar voor AS Roma

Bewonde­rens­waar­di­ge opmars komt te laat: tranen, teleurstel­ling en trots bij degradant Willem II

Het doek is definitief gevallen voor Willem II, degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is een feit. Ondanks een overtuigende 3-0 zege op FC Utrecht dalen de Tilburgers af naar het tweede niveau. De opleving onder trainer Kevin Hofland was bewonderenswaardig, maar is uiteindelijk te laat gekomen.

15 mei