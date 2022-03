Bijzonder record lonkt voor Go Ahead-keeper Noppert, maar ‘de nul’ is niet heilig

,,Ik doe mijn ding, maar geniet ook van wat er allemaal gebeurt momenteel.’’ Het is pas twee dagen na de historische zege op Ajax, maar veel tijd om na te genieten hebben Noppert en Go Ahead Eagles niet. De bekerkraker in de halve finale tegen PSV (woensdag 20.00 uur) dient zich alweer aan. ,,Op zich best lastig, het was een bijzondere avond tegen Ajax, maar de knop moet weer om. Er wacht opnieuw een mooie wedstrijd. Gelukkig spelen we thuis in een volle Adelaarshorst. Dan kunnen we de energie wel brengen.’’



Fysieke problemen zijn er niet bij Go Ahead Eagles. De kleine pijntjes worden weggemasseerd en nagenoeg iedereen is fit voor het treffen met PSV. Dit zijn ook de wedstrijden die je wilt spelen, knikt Noppert, die dit seizoen alle bekerduels keepte.