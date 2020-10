Bizar: exact tien jaar na 10-0 bij PSV - Feyenoord wordt het bij VVV - Ajax 0-13

Ajax leek te symboliek ervan in te zien: de historische zege van PSV op Feyenoord, exact tien jaar geleden. In het Philips Stadion wonnen de Eindhovenaren met 10-0 van de Rotterdammers - een vernedering van formaat. PSV was daarmee de laatste club die tien keer scoorde in de eredivisie. De Amsterdammers dachten: dat kunnen wij ook en mogelijk nog beter.



De grootste overwinning die de Amsterdammers ooit boekten, was 12-1 tegen Vitesse. Dit was op de allerlaatste speeldag in de eredivisie in het seizoen 1971-1972 en was overigens ook de grootste zege ooit in de eredivisie. Maar dat record scherpte de club zelf aan. In Venlo stond het na 78 minuten spelen 0-12. Alsof de vernedering niet groter kon, viel de 0-13 ook nog via Lassina Traoré die vijf keer scoorde.