Bizarre beelden: container voorkomt ‘erger’ als tribune bezwijkt onder feestende fans

Van degradatie in Engeland tot superstart in Spanje: hoe de ‘spectacu­lai­re’ Arnaut Danjuma weer in beeld kwam bij Oranje

12 oktober Arnaut Danjuma refereerde er op de persconferentie na de interland met Gibraltar (6-0) zelf al met een grote glimlach aan: ,,Ik ben er weer ja.” Voor het eerst in bijna drie jaar droeg hij het shirt van Oranje. Toen nog als 21-jarige speler van Club Brugge. Nu, drie jaar en een hoop ervaringen later, lijkt de Ossenaar weer écht terug in het Nederlands elftal.