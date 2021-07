Bjorn Kuipers stopt na Johan Cruijff Schaal: ‘Het is mooi geweest’

Kuipers floot begin deze maand op Wembley in Londen de finale van het EK, waarin Italië na strafschoppen Engeland versloeg. ,,Ik heb in veel kranten gelezen dat dit mijn internationale afscheid was”, zei Kuipers toen bij terugkeer op Schiphol. ,,Maar ik ben zo ver nog niet.”

Tijdens zijn vakantie besloot de 48-jarige Oldenzaler echter dat het toch mooi is geweest. ,,Nooit had ik kunnen bedenken dat ik zo’n prachtige loopbaan zou krijgen”, zegt Kuipers, die de eerste Nederlandse arbiter ooit is die een EK- of WK-finale leidde. ,,Italië - Engeland voelt echt als de kroon op mijn werk en die zal ik nooit vergeten.”

Kuipers zal alleen nog in actie komen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. ,,Ik heb aangegeven graag nog in een vol stadion in Nederland te fluiten”, zegt hij. ,,En dan is Ajax - PSV natuurlijk een prachtig affiche.”