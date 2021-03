Blessure Blind werpt schaduw over zevenklapper Oranje in Gibraltar

Door Sjoerd Mossou



Veel scoren en fysiek gezien heel blijven: de missie in Gibraltar was op voorhand helder. Maar waar het eerste na rust heel behoorlijk lukte, verpestte een op het oog zware blessure toch de avond van Oranje.



Schreeuwend lag Daley Blind na dik vijftig minuten spelen op het kunstgras. Een geluid dat door merg en been ging, tot in de Nederlandse huiskamers aan toe. Op een brancard werd de Oranje-verdediger afgevoerd, de armen over de ogen geslagen.

Het was typisch zo’n moment waar je op voorhand voor vreest in een interland zoals deze. De druistige spits Tjay de Babb van Gibraltar was weer eens onbesuisd een duel aangegaan, rennen en vliegend, en nam de Oranje-verdediger mee in zijn val. De knie van Blind bleef hangen in het kunstgras, al zei bondscoach Frank de Boer naderhand dat Blind vooral veel last had van zijn enkel. Boven alles valt te hopen dat de ernst meevalt.

De wedstrijd zelf werd daarmee automatisch een bijzaak, al is het maar omdat een ruime overwinning haast niet kon uitblijven tegen de nummer 195 op de FIFA-ranglijst. De 0-7 was geen uitslag die een verpletterende indruk maakte, maar er viel mee te leven, zeker na een zo moeizame eerste helft.

Voor rust leek het wel een schiettent op de kermis, maar wederom met een kromgetrokken geweerloop. Net als zaterdagavond tegen Letland miste Oranje voor rust de ene na de andere kans, vaak op slechts een paar meter van de doellijn, op een manier waar je stilaan wanhopig van zou worden. In het bijzonder Davy Klaassen brulde het uit van frustratie, wéér niet scorend uit een berg kansen.

Vingertoppen

Liefst 41 minuten duurde het tot Steven Berghuis eindelijk de opening gevonden had, zuiver uithalend in de lange hoek: 0-1. Daarvoor en daarna was het lange tijd koddig en irritant tegelijk: de manier waarop het Nederlands elftal steeds opnieuw tegen Brits overzeese ruggen, benen, hoofden, vingertoppen en knieën aanschoot.

Keeper Dayle Coleing speelde voortreffelijk, het moet gezegd, maar bovenal mocht Oranje zichzelf verwijten dat de doelpunten zo lang uitbleven. Te lang en te vaak verviel het Nederlands elftal in gebrei, spelend tegen een team dat massaal verdedigde rond het eigen strafschopgebied, niet zelden met zeven of acht man op lijn.

Millimeterwerk was geboden - en steeds ontbrak er wel ergens een millimeter. Juist daarom was het zo merkwaardig dat Oranje niet veel sneller de opportunistische oplossing zocht richting spits Luuk de Jong, om vanuit de ‘tweede bal’ het geluk te zoeken. Het Nederlands elftal bleef maar combineren, maar vrijwel consequent zonder succes.

Pas na rust liep de teller eindelijk op. Kort na de blessure van Blind leek het even alsof er wat venijn in het elftal sloop, eindelijk met wat overtuiging spelend in het strafschopgebied van de tegenstander.

Eerst scoorde Luuk de Jong uit een lage voorzet van Steven Berghuis, niet lang daarna caramboleerde een vrije trap van Memphis Depay gelukkig het doel in: 0-3. De vierde Nederlandse goal was in twee instanties voor Georginio Wijnaldum, invaller Donyell Malen maakte er binnen een paar minuten 0-5 van.

Na die flitsende spelfase was het lang wachten op een doelpunt, maar invaller Donny van de Beek maakte de zesde. Na een goede actie van linksback Owen Wijndal tikte Memphis de 0-7 binnen. Toen na afloop de uitslag vanuit Turkije binnenkwam, had Oranje sportief gezien reden tot tevredenheid en optimisme. Maar een gevoel van mineur overheerste.

