Blessure Lozano lijkt mee te vallen

Lozano blesseerde zich aan het begin van de tweede helft aan zijn voet toen hij werd geblokt bij een schot op doel. Met een van pijn vertrokken gezicht ging Lozano strompelend van het veld. Maandag moet blijken wat de precieze schade is, maar Van Bommel gaat er vanuit dat het meevalt.



Lozano liep eind april in de uitwedstrijd tegen Willem II een knieblessure op. In de loop van de voorbereiding op dit seizoen sloot hij weer bij de selectie aan. Het is nog onduidelijk of Lozano bij PSV blijft. De Mexicaan staat al een tijdje in de belangstelling van enkele buitenlandse clubs.