Blessure Ryan Gravenberch kon er ook nog wel bij: seizoen voor Ajax moet niet te lang meer duren

Tyrell Malacia over het shirt van Hakim Ziyech en zijn band met Dick Advocaat en Louis van Gaal

Tyrell Malacia (22) is uitgegroeid tot een steunpilaar bij Feyenoord. De Rotterdammer is getransformeerd van iemand die altijd bescheiden knikte naar een speler met een sterke eigen mening, die hij ventileert wanneer dat nodig is.

1 mei