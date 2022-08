Blessures, bijzonderheden en opstellingen: het laatste nieuws van jouw favoriete eredivisieclub

De derde speelronde van het eredivisieseizoen begint zaterdagmiddag in Arnhem. In verband met het Europese programma van PSV, AZ en FC Twente worden er maar zes duels gespeeld. Check hier de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club, welke bijzonderheden spelen er en welke spelers ontbreken in de selectie? Antwoorden op deze vraag vind je in onderstaand overzicht.

Vitesse- SC Heerenveen

Aftrap: zaterdag, 16.30 uur

Scheidsrechter: Joey Kooij

SC Heerenveen kreeg dit seizoen nog geen goal tegen, maar scoorde zelf ook nog niet. Aanvallend willen de Friezen zich daarom verbeteren. ,,Daar zijn we dan ook mee bezig’’, zegt trainer Kees van Wonderen.

Bij Vitesse start Kjell Scherpen direct in de basis. Dat gaat ten koste van Jeroen Houwen. Scherpen werd afgelopen week gepresenteerd. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Ferro, Cornelisse, Hájek, Wittek; Meulensteen, Bero; Manhoef, Frederiksen, Domgjoni.

Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Köhlert; Haye, Tahiri, Halilovic; Sarr, Van Hooijonk.

Afwezigen Vitesse: Schubert (blessure), Tronstad (schorsing).

Afwezigen SC Heerenveen: Geen.

Fortuna Sittard - SC Cambuur

Aftrap: zaterdag, 18.45 uur

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

Na twee invalbeurten tegen respectievelijk Ajax en FC Twente lijkt de tijd rijp voor Burak Yilmaz om te gaan spelen voor Fortuna Sittard. De van Feyenoord gehuurde Cole Bassett zit voor het eerst bij de selectie van de Limburgse club.

SC Cambuur scoorde dit seizoen nog niet. De laatste eredivisiegoal dateert van 15 mei. Zomeraanwinst Sylvester van der Water is er ook tegen Fortuna Sittard nog niet bij. Trainer Henk de Jong wil geen enkel risico met hem nemen. Wel trainde Van der Water al mee met de groep.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Duarte, Gladon, Erdogan; Cordoba, Yilmaz, Seuntjens.

Vermoedelijke opstelling SC Cambuur: Virginia; Schmidt, Tol, Bergsma, Bangura; Maulun, Hoedemakers, Jacobs; Smit, Uldrikis, Balk.

Afwezigen Fortuna Sittard: Geen.

Afwezigen SC Cambuur: Van der Water, Gullit.

FC Emmen - FC Utrecht

Aftrap: zaterdag, 21.00 uur

Scheidsrechter: Jochem Kamphuis

Lorenzo Burnet lijkt bij Emmen voldoende hersteld van een voetblessure en keert terug in de wedstrijdselectie. Mark Diemers maakt een goede kans om voor het eerst in de basis te starten. Dat zou dan ten koste gaan van Jasin-Amin Assehnoun.

Mark van der Maarel ontbreekt bij FC Utrecht. De routinier is eerder deze week voor de tweede maal vader geworden. Dat betekent dat Henk Fraser achterin wat moet schuiven, aangezien ook Mike van der Hoorn nog altijd ontbreekt. Mogelijk start Ruben Kluivert voor het eerst in de basis.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Bernadou, Diemers Vlak; Mendes, Zivkovic, Romeny.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Kluivert, Viergever, Sagnan; Van der Kust, Brouwers, Bozdogan, Boussaid; Dost Redan.

Afwezigen FC Emmen: Kieftenbeld, Lieder, Van Dorp, Güclü.

Afwezigen FC Utrecht: Van der Maarel, Van der Hoorn, Hendriks, St. Jago, Ramselaar, Van der Streek

FC Groningen - Go Ahead Eagles

Aftrap: zondag 12.15 uur

Scheidsrechter: Pol van Boekel

Na tegenvallende resultaten tegen FC Volendam (2-2) en Ajax (6-1 nederlaag) staat de druk er meteen op bij FC Groningen. Om meer gemopper te voorkomen moet het elftal van trainer Frank Wormuth winnen van Go Ahead Eagles. Wormuth kan nog steeds beschikken over Jørgen Strand Larsen, die in de belangstelling staat van meerdere clubs.

Met Jamal Amofa terug in de basis gaat Go Ahead Eagles op jacht naar de eerste zege van dit seizoen. De verdediger vervangt rechts achterin Mats Deijl die is geschorst na zijn rode kaart tegen PSV. Willum Willumsson en Bobby Adekanye zijn opnieuw twijfelgevallen.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määtä; Pelupessy, Lundqvist, Duarte, Ngonge, Strand Larsen, Suslov.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Amofa, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Linthorst, Rommens, Edvardsen; Stokkers en Lidberg.

Afwezigen FC Groningen: Sverko, Musampa (niet wedstrijdfit).

Afwezigen Go Ahead Eagles: Berden, Nauber en Deijl. Markelo, Willumsson en Adekanye zijn twijfelgevallen.

Sparta - Ajax

Aftrap: zondag 14.30 uur

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

Joshua Kitolano viel tot dusver twee keer in bij Sparta. De Noorse middenvelder veroverde afgelopen weekend tegen AZ in 45 minuten tijd meer ballen (7) dan zijn teamgenoten. Kitolano wacht nog op zijn eerste basisplaats, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.

Ajax-trainer Alfred Schreuder kan weer beschikken over Calvin Bassey. De aankoop was in de eerste eredivisieduels geschorst vanwege zijn rode kaart tegen PSV. Of Antony op het Kasteel van de partij is, is nog maar de vraag. Ajax wees een bod van 80 miljoen van United af en de Braziliaan ontbrak vrijdag op de veldtraining.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Nick Olij; Dirk Abels, Bart Vriends, Adil Auassar, Mica Pinto; Arno Verschueren, Jonathan de Guzman, Younes Namli; Jason Lokilo, Tobias Lauritsen, Vito van Crooij.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Brobbey.

Afwezigen Sparta: Koki Saito is een twijfelgeval.

Afwezigen Ajax: Afwezig: Ihattaren (traint apart) en Antony (vraagteken)

RKC Waalwijk - Feyenoord

Aftrap: zondag 16.45 uur

Scheidsrechter: Edwin van de Graaf

Michiel Kramer, vorig seizoen topscorer bij RKC Waalwijk, scoorde in acht duels tégen Feyenoord nog nooit. Ook kwam hij daarin niet tot een assist.

De Slowaak David Hancko van Sparta Praag is na lang onderhandelen eindelijk van Feyenoord. De opvolger van Marcos Senesi is er tegen RKC nog niet bij, maar sluit snel aan bij de selectie.

Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Oukili, Bel Hassani; Daneels, Kramer.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Geertruida, Rasmussen; Aursnes, Timber, Kokcu; Walemark, Danilo, Dilrosun.

Afwezigen RKC Waalwijk: Geen.

Afwezigen Feyenoord: Mats Wieffer (enkel), Marcos Lopez (niet speelgerechtigd), Igor Paixao (niet speelgerechtigd)

