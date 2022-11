Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

De laatste speelronde voor het WK in Qatar staat voor de deur. Nog negen duels en de eredivisieclubs gaan in een lange winterslaap. Wie staan er hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken er als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.

Sparta - FC Twente (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Twente-thuis wordt een race tegen de klok voor Vito van Crooij, na Cody Gakpo de meest waardevolle speler van de eredivisie met zes doelpunten en vijf assists.

Afwezig: Namli, Coremans, Rekik, De Guzmán. Onzeker: Kitolano, Van Crooij

Opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, Van Mullem, Mijnans; Lokilo, Lauritsen, Saito

Bijzonderheden: FC Twente mist vrijdagavond tegen Sparta de verdedigers Robin Pröpper (geschorst) en Julio Pleguezuelo, maar trainer Ron Jans is nooit zo van het doemdenken. „Of dat geen tegenvallers zijn? Het is harstikke mooi dat twee anderen de kans krijgen”, zo draait hij het om.

Afwezig: Pröpper (geschorst), Brenet, Sadilek, Brama, Tzolis (allen geblesseerd)

Opstelling: Unnerstall: Everink, Pleguezuelo, Hilgers, Smal; Zerrouki, Vlap, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

FC Volendam - FC Utrecht (morgen, 16.30 uur)

Bijzonderheden: Alleen in 1997 noteerde FC Volendam voor het laatst een langere reeks zonder eredivisiezege dan de huidige reeks van tien wedstrijden. Volendam kan bovendien het negatieve clubrecord van 5 thuisnederlagen op rij evenaren.

Afwezig: Twight, Antonucci

Opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba Mirani, Murkin; W. Ould-Chikh, Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri



Bijzonderheden: Na de goede reeks van de laatste weken heeft FC Utrecht-coach Henk Fraser weinig redenen om veranderingen door te voeren in zijn basisformatie. Normaal gesproken stuurt hij vanmiddag, tegen FC Volendam, de ploeg het veld op die afgelopen zondag met 2-1 won van FC Groningen.

Afwezig: Warmerdam (twijfelgeval), Viergever, Hendriks, St. Jago, Ramselaar

Opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Brouwers, Van de Streek, Redan, Douvikas, Booth

Volledig scherm Jens Toornstra. © Pro Shots / Shane Winsser

FC Emmen - Ajax (morgen, 18.45 uur)

Bijzonderheden: FC Emmen kwam in de eredivisie vijf keer uit tegen Ajax en kreeg telkens vier goals of meer tegen. Zelf scoorde Emmen in die ontmoetingen twee keer.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Scholte, Romeny

Opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Bernadou, Diemers; Zivkovic, Assenhoun

Bijzonderheden: Ajax, dat slechts vier van de laatste twaalf officiële duels won, weer beschikken over Edson Álvarez. De middenvelder was tegen Vitesse (2-2) geschorst. Tegen Emmen kan Davy Klaassen de vierde speler worden die deze eeuw tot 200 eredivisieduels komt voor Ajax.

Afwezig: Ihattaren (traint apart)

Opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn

PSV - AZ (morgen, 21.00 uur)

Bijzonderheden: Voor PSV is er na de overwinning op Ajax weinig reden om iets aan de opstelling te veranderen. Trainer Ruud van Nistelrooij had vorige week de juiste mix van ervaring, jeugd, creativiteit en defensief vermogen gevonden. Die wil hij graag handhaven. Er zijn weinig blessures meer in de selectie.

Afwezig: Boscagli, Saibari, Van Ginkel

Opstelling: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo



Bijzonderheden: AZ is in beroep gegaan tegen de schorsing van Dani de Wit waardoor de aanvallende middenvelder beschikbaar is voor de wedstrijd tegen PSV.

Afwezig: Martins Indi, Evjen, Vanheusden

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

NEC - RKC (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden: NEC won geen van de laatste zeven thuiswedstrijden in de eredivisie (G5, V2) en hield in geen van deze zeven duels de nul. De laatste langere reeks eredivisiewedstrijden in eigen huis zonder een clean sheet dateert van april 2014 (toen 27 op rij).

Afwezig: De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Mattsson, Dimata, Cissoko

Bijzonderheden: RKC mist nog altijd twee spitsen, aanvoerder Michiel Kramer en de Deen Mika Biereth door blessures. Zij zullen in het nieuwe jaar dus pas weer kunnen spelen voor de club uit Waalwijk.

Afwezig: Kramer, Biereth

Opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Bel Hassani, Lobete

Volledig scherm Jasper Cillessen. © ANP

FC Groningen - Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Tomas Suslov leek al afgeschreven voor de eerste seizoenshelft, maar komt mogelijk toch in actie. ,,Hij heeft een snelle comeback gemaakt na zijn enkelblessure’', zegt trainer Frank Wormuth.

Afwezig: Musampa, Van Gelderen, Verrips, Abraham, Duarte (twijfelgeval), Balker (twijfelgeval), Suslov (twijfelgeval), Krüger (twijfelgeval)

Opstelling: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Pelupessy, Duarte; Valente, Krüger, Oratmangoen; Pepi



Bijzonderheden: Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez kan morgenmiddag tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen weer een beroep doen op spits Burak Yilmaz. De Turk, afgelopen weekeinde absent tijdens het verloren thuisduel met FC Emmen, keert terug van een schorsing.

Afwezig: Duarte

Opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Seuntjens, Özyakup, Erdoğan, Embalo; Yilmaz, Cordoba

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

SC Heerenveen - SC Cambuur (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Het thuisduel met SC Cambuur was vorig seizoen een spektakelstuk (3-3). Beide teams scoorden diep in blessuretijd.

Afwezig: niemand. Twijfelgeval: Bochniewicz

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Al Hajj; Olsson, Van Hooijonk, Sarr

Bijzonderheden: De geboren Heerenvener Doke Schmidt is weer fit genoeg om te spelen tegen zijn oude club Heerenveen. Cambuur won op 1 oktober nog met 3-0 van PSV, maar scoorde sindsdien al vijf wedstrijden niet.

Afwezig: Gullit, Van der Meer, Maulun, Ter Heide

Opstelling: Virginia; Schmidt, Bergsma, Tol, Van Bangura; Hoedemakers, Van Kaam, Paulissen; Breij, Uldrikis, Van der Water

Feyenoord - Excelsior (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: Feyenoord-coach Slot zei na de wedstrijd tegen Cambuur dat hij nog altijd twijfelt tussen Danilo of Gimenez in de spits. Beide aanvallers voldoen volgens de coach, maar er is er niet eentje die boven de ander uitsteekt.

Afwezig: Oussama Idrissi (hamstringblessure)

Opstelling: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Gimenez, Paixao



Bijzonderheden: Yassin Ayoub moet het duel met zijn oude werkgever Feyenoord laten schieten. De middenvelder van Excelsior kampt met een kuitblessure. Hij was net teruggekeerd na hamstringklachten.

Afwezig: Sven Nieuwpoort (knie), Yassin Ayoub (kuit)

Opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Fein, Goudmijn; Azarkan, Van Duinen, Driouech

Volledig scherm Quilindschy Hartman. © Pro Shots / Kay Int Veen

Go Ahead Eagles - Vitesse (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Van de laatste acht thuisduels in de eredivisie tegen Vitesse, won Go Ahead Eagles er niet eentje. De oogst bleef steken op 1 gelijkspel. Terwijl de vier duels daarvoor allemaal werden gewonnen.

Afwezig: Mulder (hand), Mattiello (knie)

Opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Willumsson, Linthorst, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

Bijzonderheden: Phillip Cocu wil bij Vitesse tegen Go Ahead ‘dezelfde intensiteit en strijdlust’ zien als woensdag tegen Ajax. ,,Er staat voor beide clubs wel wat druk op deze wedstrijd”, weet de coach van Vitesse. ,,We hebben de laatste weken punten gepakt. Met een resultaat bij Go Ahead stappen we met een goed gevoel de winterstop in.” Mitchell Dijks zit bij Vitesse weer bij de wedstrijdselectie. Hij is hersteld van een knieblessure. Kjell Scherpen, net weer fit, begint op de bank.

Afwezig: Bartosz Bialek (voet)

Opstelling: Reiziger; Arcus, Flamingo, Cornelisse, Wittek; Bero, Tronstad, Manhoef; Kozloszki, Sankoh, Vidovic