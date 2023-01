Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Met de topper tussen Ajax en FC Twente en twee derby's belooft ook speelronde zestien in de eredivisie weer volop vuurwerk op te leveren. Wie staan hoogstwaarschijnlijk in de basis bij de zondagse duels en wie ontbreken als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.

FC Volendam - RKC Waalwijk (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: Ibrahim El Kadiri ontbreekt in de wedstrijdselectie voor het duel tegen RKC. De aanvaller kon afgelopen week niet trainen. Henk Veerman en Daryl van Mieghem, die ook ziek waren, zijn wel op tijd fit.

Afwezig: Antonucci, El Kadiri

Verwachte opstelling: Stankovic; Buur, Mbuyamba, Benamar, Mirani, Murkin; Sánchez, Eiting, Oristiano; B. Ould-Chikh, Mühren



Bijzonderheden RKC Waalwijk: De laatste eredivisie-ontmoeting tussen RKC en Volendam was op 28 januari 2004. RKC won in Volendam met 0-4, door vier doelpunten in de tweede helft. Yuri Cornelisse, Saïd Boutahar, Robert Fuchs en Iwan Redan scoorden.

Afwezig: Bel Hassani (geschorst), Lobete (geblesseerd)

Verwachte opstelling: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Gaari, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Biereth, Seuntjens

SC Heerenveen - AZ (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: Heerenveen kan maanden niet beschikken over steunpilaar Sven van Beek. Joost van Aken is zijn vervanger centraal achterin.

Afwezig: Van Beek

Verwachte opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Van Hooijdonk, Sarr.

Bijzonderheden AZ: AZ heeft Dani de Wit en Milos Kerkez weer terug na een schorsing. De nieuwe keeper Mathew Ryan is nog niet speelgerechtigd. AZ wacht nog op een werkvergunning.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Ryan (geen werkvergunning)

Verwachte opstelling: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, M. de Wit; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Ajax - FC Twente (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: Het griepvirus houdt niet langer huis bij Ajax. Timber, Álvarez, Berghuis, Kudus en Bergwijn hervatten voor de cruciale topper tegen Twente de training. In tegenstelling tot Brobbey, die voor de eerste van twee krakers nog apart trainde.

Afwezig: Kaplan (knie), Grillitsch (klachten), Brobbey (schouder, vraagteken)

Verwachte opstelling: Rulli; Sanchez, Timber, Rensch, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Bergwijn, Tadic, Conceição



Bijzonderheden FC Twente: Ramiz Zerrouki was vrijdag weer op de het trainingsveld. De meest besproken speler van de voorbije week ontbrak eerder deze week in het bekerduel tegen Telstar omdat hij ziek was. Op datzelfde moment werd bekend dat FC Twente hem niet naar Feyenoord laat gaan. Dat zorgde voor de nodige speculaties. „Maar ik hem met Ramiz gesproken. Topvoetballer zijn begint in je hoofd en bij Ramiz zit het mentaal goed”, zegt trainer Ron Jans. „Hij was op de training alweer nadrukkelijk aanwezig en speelt gewoon.” Ook Mees Hilgers, Gijs Smal en Michel Vlap kunnen spelen nadat ze eerder week ziek waren.

Afwezig: -

Verwachte opstelling: Unnerstall; Sampsted; Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Steijn: Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Sparta - Excelsior (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: Voormalig Excelsior-speler Adil Auassar kan zaterdag tegen zijn oude club zijn 100e eredivisiewedstrijd spelen in het shirt Sparta. Younes Namli is hersteld van zijn knieblessure en zit voor het eerst sinds begin oktober weer bij de wedstrijdselectie van Sparta.

Afwezig: Verschueren, De Guzmán, Coremans

Verwachte opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Van Mullem, Kitolano, Mijnans; Saito, Lauritsen, Van Crooij

Bijzonderheden Excelsior: Hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen speelde en coachte al zeven seizoenen bij Excelsior, maar staat vanavond voor de eerste keer tegenover stadsgenoot Sparta. Excelsior is sinds 2007 ongeslagen tegen de rivaal: de Kralingers wonnen sindsdien zeven keer en bleven vijf keer in evenwicht.

Afwezig: Pierie (spierblessure), Ayoub (spierblessure), Donkor (knieblessure)

Verwachte opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Baas, Fein, Goudmijn; Azarkan, Van Duinen, Driouech

Vitesse - NEC (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Nicolas Isimat-Mirin ontbreekt in de selectie bij Vitesse. De Fransman, deze week aangetrokken, is nog niet wedstrijdfit. Coach Phillip Cocu is zeer benieuwd naar de derby. ,,Topwedstrijden zijn altijd geweldig”, stelt de coach. ,,Daar komt emotie bij kijken, druk. Media. De derby leeft bij de spelers. Bij de club. En dat zal hetzelfde zijn bij NEC.”

Afwezig: Isimat-Mirin (niet wedstrijdfit)

Verwachte opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Dijks; Kozlowski, Tronstad, Bero; Manhoef, Bialek, Vidovic



Bijzonderheden NEC: Jasper Cillessen kan tegen Vitesse zijn 150e eredivisiewedstrijd gaan keepen; in de acht competitieduels die hij tegen Vitesse speelde maakte Cillessen 38 reddingen, alleen tegen AZ (40) en PSV (39) redde hij vaker

Afwezig: Bruijn, Roefs, De Wolf

Verwachte opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Go Ahead Eagles - FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht heeft Go Ahead Eagles zondag een aantal openstaande rekeningen met de Domstedelingen te vereffenen. Zo is de balans na 50 onderlinge duels duidelijk in het voordeel van de opponent: 24 zeges, tegen 14 voor de bespeler van de Adelaarshorst. Bovendien is FC Utrecht ongeslagen in de laatste 5 eredivisieduels met de Deventenaren, die in die reeks niet één keer wonnen en 2 keer gelijkspeelden.

Afwezig: Rommens (sleutelbeen), Kuipers (elleboog)

Verwachte opstelling: De Lange; Deijl, Idzes, Amofa, Fontán; Willumsson, Llansana, Tekie, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

Fortuna Sittard - PSV (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez kan morgenmiddag tegen PSV voor het eerst een beroep doen op Gianmarco Cangiano. De aanvaller wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van het Italiaanse Bologna. De verwachting is dat hij tegen de Eindhovenaren als wisselspeler begint. De inzetbaarheid van George Cox is twijfelachtig.

Afwezig: Siovas, Cox (twijfelgeval)

Verwachte opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Erdoğan, Özyakup Cordoba, Embalo; Yilmaz, Gladon

Bijzonderheden PSV: PSV wil na twee keer puntenverlies per se de winst pakken in Sittard en dat moet ook wel om de titelaspiraties kracht bij te zetten. Of Noni Madueke er dit weekend nog bij is, is afwachten. Vrijdag was hij niet verkocht, maar een transfer hing wel boven de markt.

Afwezig: Boscagli, Fofana, Mauro Júnior, Sávio

Verwachte opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Max; Sangaré, Simons, Gutiérrez; Madueke, De Jong, El Ghazi

Feyenoord - FC Groningen (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot hoopt David Hancko beschikbaar is tegen FC Groningen. De Slowaak viel uit tegen PEC Zwolle, maar zijn armblessure lijkt mee te vallen. Achterin moet de trainer weer kiezen voor Lopez en Hartman. De laatste speelde tegen PEC, de eerste tegen FC Utrecht.

Afwezig: Trauner (knie), Timber (middenvoetsbeentje)

Verwachte opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Lopez; Wieffer, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Danilo, Paixão



Bijzonderheden FC Groningen: Florian Kruger kon vanwege prive-omstandigheden niet spelen tegen Spakenburg, maar keert tegen Feyenoord terug in de selectie. Ook Mike te Wierik is er weer bij na een wedstrijd schorsing

Afwezig: Musampa, Abraham, Irandust, Duarte, Sverko.

Verwachte opstelling: Verrips; Dankerlui, Blokzijl, Balker, Määttä; Oratmangoen, Pelupessy, Valente; Van Bergen, Pepi, Lundqvist

FC Emmen - SC Cambuur (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden FC Emmen: FC Emmen heeft spits Oussama Darfalou gecontracteerd. De oud-spits van onder meer Vitesse is tegen Cambuur nog niet speelgerechtigd.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Scholte

Verwachte opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; El Messaoudi, Veendorp, Vlak, Diemers; Zivkovic, Romeny



Bijzonderheden SC Cambuur: Keeper João Virginia kreeg een rode kaart in de bekerwedstrijd tegen De Treffers, maar die kaart is geseponeerd. Hij staat tegen FC Emmen dus gewoon onder de lat. Cambuur maakte pas één goal in de laatste zeven wedstrijden.

Afwezig: Gullit, Uldrikis, Ruiter

Verwachte opstelling: Virginia; Schmidt, Smand, Bergsma, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Maulun; Van der Water, Boere, Paulissen

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

