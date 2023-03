Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

In speelronde 25 van de eredivisie nemen Feyenoord, AZ én PSV het op tegen ploegen uit het rechterrijtje. Ajax wacht een bezoekje aan Heerenveen, terwijl FC Emmen en Excelsior in een onderling duel goede zaken hopen te doen in de strijd tegen degradatie. Check hieronder de blessures en de verwachte opstellingen van alle clubs.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (vanavond 20.00 uur)

Bijzonderheden: Go Ahead Eagles heeft op dit moment precies hetzelfde bereikt als vorig seizoen, want net als toen staat het na 24 wedstrijden met 26 punten op plaats 12. Heracles Almelo was toen elfde met eveneens 26 punten, maar zou nog degraderen.

Afwezig: Kuipers (elleboog), Linthorst (onbekend), Willumsson (twijfel)

Verwachte opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Fontán; Idzes, Rommens, Fernandes, Adekanye; Lidberg, Stokkers



Bijzonderheden: Shawn Adewoye keert terug van een schorsing. RKC’ers Michiel Kramer, Julian Lelieveld en Mats Seuntjens staan op scherp.

Afwezig: -

Verwachte opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer

FC Emmen - Excelsior (morgen 16.30 uur)

Bijzonderheden: In de eredivisie hebben Emmen en Excelsior in Drenthe pas één keer tegen elkaar gespeeld. De Rotterdammers wonnen vier jaar geleden met 2-1. Trainer Dick Lukkien kan in vergelijking met een week geleden weer beschikken over verdedigers Jeroen Veldmate, Miguel Araujo en Mohamed Bouchouari.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Darfalou

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, Vlak, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse

Bijzonderheden: Marouan Azarkan ontbreekt in de degradatiekraker tegen FC Emmen. De smaakmaker viel vorige week tegen Sparta al vroeg uit wegens liesklachten. Excelsior heeft met Lazaros Lamprou en Couhaib Driouech slechts twee buitenspelers ter beschikking.

Afwezig: Nieuwpoort (twijfel) Donkor (knie), Pierie (spierblessure), Awoudja, Besuijen (hamstring), Fein (hamstring), Van Duinen (hamstring), Azarkan (lies)

Volledig scherm Marouan Azarkan liep een blessure op tegen Sparta. © Pro Shots / Mischa Keemink

Fortuna Sittard - FC Twente (morgen 18.45 uur)

Bijzonderheden: Na de 1-2 zege op FC Utrecht leeft Fortuna Sittard ontspannen toe naar het thuisduel met FC Twente van zaterdag. Trainer Julio Velázquez heeft keuze in overvloed. Hij kan het zich zelfs permitteren om Tijjani Noslin, matchwinner in Galgenwaard, vanaf de bank te laten starten.

Afwezig: Navarro

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Córdoba, Özyakup; Yilmaz, Embalo

Bijzonderheden: Joshua Brenet maakt na zijn disciplinaire straf weer deel uit van de selectie. De rechtervleugelverdediger zat vorige week tegen Heerenveen op de tribune, omdat hij volgens trainer Ron Jans niet goed had gereageerd op zijn wissel tegen PSV.

Afwezig: Sadilek, Misidjan, Cleonise, Brama

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Steijn; Cerny, Ugalde, Van Wolfswinkel

AZ - FC Groningen (morgen 20.00 uur)

Bijzonderheden: AZ-trainer Pascal Jansen moet het gemis van de geschorste rechtsback Yukinari Sugawara zien op te lossen. Fedde de Jong die oorspronkelijk middenvelder is, is een mogelijke oplossing. Sam Beukema behoort na wekenlang blessureleed weer tot de wedstrijdselectie. Hij kan nog niet starten.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Vanheusden, Bazoer, Dekker, Sugawara (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Ryan; De Jong, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Bijzonderheden: Daleho Irandust viel vorige week bij Feyenoord uit met een blessure en is meerdere weken uitgeschakeld. Florian Krüger en Ragnar Oratmangoen zijn weer terug in de wedstrijdselectie.

Afwezig: Määttä (geschorst), Bech Sørensen, Abraham, Antman, Irandust

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Willems; Suslov, Hove, Duarte; Van Bergen, Pepi, Manu

Volledig scherm Milos Kerkez (rechts) was midweeks de grote man voor AZ in Rome. © REUTERS

Sparta - Vitesse (morgen 21.00 uur)

Bijzonderheden: Eerder dit seizoen won Sparta met 0-4 bij Vitesse. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door Tobias Lauritsen. De zes wedstrijden waarin de Noor scoorde, werden allemaal gewonnen door Sparta.

Afwezig: Auassar (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Kitolano, De Guzmán; Saito, Verschueren, Van Crooij; Lauritsen

Bijzonderheden: Phillip Cocu gooit de basis om bij Vitesse. De coach kan tegen Sparta niet beschikken over defensieleider Nicolas Isimat-Mirin. De Fransman kampt met een lichte hamstringblessure. Daarbij start Mohamed Sankoh op Het Kasteel in de spits.

Afwezig: Pröpper (knie), Isimat-Mirin (hamstring), Dijks (griep)

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Flamingo, Oroz, Meulensteen, Wittek; Van Ginkel, Bero, Tronstad; Manhoef, Sankoh, Kozlowski

NEC - FC Utrecht (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden: Lasse Schöne is een twijfelgeval bij NEC. De aanvoerder traint nog altijd individueel. De medische staf neemt zaterdag een beslissing of hij zondag kan spelen. Mocht Schöne niet inzetbaar zijn tegen FC Utrecht, dan wordt hij in de basis waarschijnlijk vervangen door Andri Baldursson. Ook achter de naam van Calvin Verdonk staat nog een vraagteken.

Afwezig: Roefs, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Baldursson, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Bijzonderheden: Bij FC Utrecht keert Bas Dost zondagmiddag terug in de wedstrijdselectie. De aanvaller, weken afwezig vanwege blessureleed, zal tijdens de wedstrijd tegen NEC vermoedelijk vanaf de bank starten. Taylor Booth behoort zeer waarschijnlijk nog niet tot de groep die in Nijmegen op jacht gaat naar drie punten.

Afwezig: Brouwers (twijfel), Bozdogan, Booth, Viergever, Warmerdam

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Boussaid, Toornstra, Van de Streek; Jensen, Douvikas, Maeda

Volledig scherm Lasse Schöne wordt verzorgd tijdens het uitduel met Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling

SC Heerenveen - Ajax (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: De ziekenboeg van Heerenveen stroomt leeg. Sydney van Hooijdonk, Thom Haye, Tibor Halilovic en Mats Köhlert zijn weer van de partij.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Karlsbakk

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Olsson, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Nunnely

Bijzonderheden: Ajax kan tegen Heerenveen voor het eerst sinds 1969 in 25 opeenvolgende uitwedstrijden tot scoren komen. John Heitinga kan nog altijd rekenen op een fitte selectie die bijna compleet is.

Afwezig: Kaplan (knie)

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Berghuis; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic

Volledig scherm Kenneth Taylor staat vermoedelijk niet in de basis tegen Heerenveen, Steven Berghuis wel. © ANP

PSV - Cambuur (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden: PSV krijgt de laatste weken steeds meer vaste vorm, maar het is nog wel afwachten of Luuk de Jong zondag kan starten. Hij kampte de afgelopen week met enkelklachten en is - zoals dat heet - een twijfelgeval, al lijkt hij op tijd fit. Als hij wegvalt, staat Fábio Silva in de spits en kan Anwar El Ghazi aan de linkerkant starten. Ook komt dan Ismael Saibari mogelijk weer in beeld voor speeltijd.

Afwezig: De Jong (twijfel), Sávio, Fofana, Hazard, Mauro Júnior

Vermoedelijke opstelling: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva

Bijzonderheden: Mees Hoedemakers keert weer terug van een schorsing. Bjørn Johnsen is de belangrijkste man in de aanval. De Noor maakte drie treffers in zijn laatste drie duels.

Afwezig: Schmidt, Breij (twijfel), Gullit, Sambissa, Rienstra

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Bergsma, Smand, Van Wermeskerken; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Breij, Johnsen, Mahi

Volledig scherm Mees Hoedemakers (links) krijgt rood. © Pro Shots / Vincent de Vries

Feyenoord - FC Volendam (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Feyenoord-coach Arne Slot bekijkt op de wedstrijddag wie er fris genoeg uit de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk zijn gekomen om te kunnen beginnen aan de partij tegen Volendam. Spits Santiago Giménez is een twijfelgeval. De Mexicaan heeft last van zijn hamstrings en miste ook Sjachtar-uit om die reden.

Afwezig: Bijlow (pols), Wålemark (bovenbeen), Timber (knie)

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Dilrosun, Danilo, Idrissi

Bijzonderheden: Brian Plat keert terug van een schorsing. Hij keert hoogstwaarschijnlijk weer terug in de basis. Francesco Antonucci speelt in de Kuip tegen de club waar hij van gehuurd wordt.

Afwezig: Twigt (twijfel), Oristanio (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Flint, Benamar, Murkin; Eiting, Sánchez, Antonucci; Van Mieghem, Veerman

