Blind bewijst het telkens weer: schrijf hem nooit af

De Ligt speelt al bijna twee jaar op hetzelfde paar voetbal­schoe­nen

Matthijs de Ligt is met een jaarsalaris van 8 miljoen euro na Cristiano Ronaldo (31 miljoen) de best verdienende speler in de Serie A. Toch heeft de 21-jarige verdediger uit Leiderdorp iets gevonden om op te besparen: voetbalschoenen. De centrumverdediger van Juventus en Oranje draagt al twee jaar hetzelfde paar schoenen.