Blind twee maanden na enkeloperatie in Zeist voor EK: ‘Ik ben hier niet om een beetje te revalideren’

Oranje oefent voor de eerste groepswedstrijd op het EK (zondag 13 juni tegen Oekraïne) eerst nog tegen Schotland (2 juni) en Georgië (6 juni). ,,Ik hoop dat ik die tweede oefenwedstrijd mee kan doen. We werken keihard om dat te realiseren. Ik zit nu in de laatste fase van het revalidatieproces. Ik zit nog niet op 100%, maar ik kan de groepstraining al deels meedoen. Dat ik vandaag bij Oranje aansluit zegt genoeg. Ik ben hier niet om een beetje te revalideren.”



Blind speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor Ajax. Hij moest de laatste acht competitieduels, de kwartfinales tegen AS Roma en de bekerfinale tegen Vitesse aan zich voorbij laten gaan. Toen Blind op 30 maart met veel pijn naar de grond ging in Gibraltar, werd gevreesd voor een zware knieblessure. Het bleek uiteindelijk zijn enkel te zijn die een vervelende klap kreeg en een operatie was noodzakelijk. ,,Het was vooral mentaal zwaar, die blessure en die periode.”



Blind zegt risico's te hebben genomen, maar geen onverantwoorde. ,,We hebben echt de grenzen opgezocht in de afgelopen twee maanden. Om het te vergelijken: als jullie als niet topsporters deze enkelblessure zouden hebben opgelopen, dan was zes weken gips het minimale geweest. En ik zit nu na iets meer dan zes weken hier in trainingskamp voor een EK met Oranje. We hebben risico’s genomen, maar wel verantwoorde risico’s. Het dubbeltje had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar ik ben er trots op dat het is gelukt.”