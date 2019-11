Blind, Van de Beek en Nunnely leiden legertje van ‘achten’

Door Nik Kok



Het zieltogende PSV dat weer een desastreuze middag beleefde kende met Bruma en Michal Sadílek twee spelers die door de ondergrens zakten. Zij kregen een 4 net als vijf (!) spelers van VVV die met 6-1 verloren van Heracles.

Vitesse – FC Groningen 1-2

Volledig scherm Sergio Padt heerst in zijn zestien. © ANP Sport Vitesse: Pasveer 6,5; Lelieveld 5,5 (74. Darfalou -), Doekhi 5,5, Obispo 5,5, Clark 5,5; Dasa 6,5, Bazoer 6, Bero 5,5; Linssen 7, Grot 5 (46. Matavz 6), Dicko 5.

FC Groningen: Padt 8, Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Itakura 6,5, Warmerdam 6, Hrustic 7 (66. Benschop -), Matusiwa 6, El Messaoudi 6,5, El Hankouri 6, Sierhuis 6,5 (56. Memisevic 6), Asoro 7,5 (89. Schreck -).



Scheidsrechter Gözübüyük 6



Man of the match: Sergio Padt blonk vrijdagavond weer eens uit voor FC Groningen. Hij werd een ruim een jaar geleden nog opgeroepen voor Oranje en hoopt ooit nog zijn debuut te maken voor het Nederlands elftal.



Heerenveen – Sparta 2-1

Sparta: Harush 6; Abels 4, Mattheij 6, Vriends 5 (84. Piroe), Faye 5; Harroui 6,5, Smeets 5 (79. L. Duarte -), Auassar 5, Rayhi 6; Veldwijk 7 (72. Dervisoglu), Ache 6.



Scheidsrechter Kooij: 7

Man of the match: Chidera Ejuke loopt volgens zijn trainer Johnny Jansen ‘soms nog wat teveel in de trechter van het overvolle strafschopgebied’ maar lijkt ondertussen steeds beter in vorm te raken. Tegen Sparta maakte hij al zijn vijfde en zesde treffer van het seizoen terwijl hij ook een hattrick op de schoen had.



Volledig scherm Chidera Ejuke (rechts). © ANP Sport

Fortuna Sittard – ADO Den Haag 1-0

Volledig scherm Alexei Koselev. © BSR Agency Fortuna Sittard: Koselev 7,5; Essers 6, Angha 6, Ninaj 5,5, Cox 6; Passlack 6, Smeets 5,5, Diemers 6,5, Tekie 7, Ciss 6,5; Sambou 6 (78. Carbonell -).

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Malone 5, Beugelsdijk 6,5, Pinas 5, Meijers 5,5; Immers 6,5, Bakker 5,5 (78. Falkenburg -), Goossens 6,5; Summerville 6, Kramer 4,5 (46. Necid 5), Hooi 5 (63. Haye -).



Scheidsrechter Van den Kerkhof: 5



Man of the match: Alexei Koselev kreeg vorige week tegen FC Utrecht nog zes treffers om de oren maar tegen ADO Den Haag hield hij zijn doel schoon. Daardoor won de Fortuna de uiterst belangrijke degradatiekraker.



Heracles – VVV 6-1

Volledig scherm Cyriel Dessers. © BSR Agency Heracles: Blaswich 6; Bakboord 6, Pröpper 7 (80. Van den Buijs -), Knoester 7, Czyborra 7; Merkel 7, Mauro Júnior 7 (86. Bijleveld -), Kiomourtzoglou 6,5 (46. Jakubiak 6,5); Van der Water 7,5, Dessers 8, Dos Santos 7.

VVV: Kirschbaum 5; Pachonik 4, Schäfer 4, Röseler 4,5 (54. Van Bruggen 5), Janssen 4; Neudecker 4, Post 4,5, Van Ooijen 4,5; Wright 4,5, Soriano 5,5, (67. Opoku -), Yeboah 4 (66. Dekker -).



Scheidsrechter Kamphuis: 6



Man of the match: Met zijn eerste hattrick op de Nederlandse velden meldde Cyriel Dessers zich in de top van het topscorersklassement van de eredivisie. Hij was ook de eerste Belg met een hattrick in Nederland achter de naam sinds Zakaria Bakkali in 2013.



Ajax – FC Utrecht 4-0

Ajax: Onana 7; Mazraoui 7 (55. Dest 7), Veltman 7, Blind 8, Tagliafico 7; Van de Beek 8, Martinez 7,5;Labyad 7,5 (75. Lang -), Ziyech 7,5, Promes 7; Tadic 7,5 (69. Huntelaar -).

FC Utrecht: Paes 7; Klaiber 6, Janssen 5,5, Hoogma 5, Van der Maarel 5,5; Van Overeem 5, Maher 5 (73. Troupée -), Ramselaar 5 (39. Joosten 5), Gustafson 5; Van de Streek 5, Kerk 6 (83. Cerny -).



Scheidsrechter Nijhuis: 6,5



Man of the match: Voor het eerst in precies een jaar scoorde Donny van de Beek weer eens twee keer voor Ajax in competitieverband. Hij toonde tegen FC Utrecht aan in Champions Leaguevorm te verkeren.



Volledig scherm Donny van de Beek. © BSR Agency

FC Twente – PEC Zwolle 2-1

FC Twente: Brondeel 6; Latibeaudiere 7,5, Busquets6 (55. Bijen 5,5), Schenk 5, Verdonk 5,5; Selahi 6,5, Roemeratoe 6, Espinosa 5,5, (83. Aburjania -), Aitor 5,5, Vuckic 6,5, Zekhnini 6 (57. Brama 5,5).

PEC Zwolle: Mous 5; Van Wermeskerken 6, Lachman 5, Lam 6, Paal 4 (40. Johnsen 6); Dekker 5,5 (82. Thy -), Nakayama 4,5, Saymak 5 (86. Bel Hassani -); Hamer 5, Ghoochannejhad 5,5, Van Crooij 5.



Scheidsrechter Blom: 6



Man of the match: De treffer van de recent aangetrokken Joel Latibeaudiere bleek goud waard voor FC Twente. Hij leverde ook de assist bij de openingstreffer.



Volledig scherm Joel Latibeaudiere (links). © ANP Sport

Willem II – PSV 2-1

Willem II: Wellenreuther 7; Heerkens, 7, Peters: 7, Holmén 7,5, Nelom 7; Nieuwkoop 7 (87. Quinonez -), Llonch 6,5, Ndayishimiye 7; Nunnely: 8, Pavlidis: 6 (80. Gladon -), Köhlert 7,5

PSV: Unnerstall 6,5; Dumfries 5,5, Schwaab 4,5 (78. Baumgartl -), Viergever 6, Sadílek 4; Rosario 5, Ihattaren 5,5, Gutiérrez 5 (67. Mitroglou -); Doan 5, Bruma 4 (68. Pereiro -), Gakpo 6.



Scheidsrechter Kuipers: 7



Man of the match: Ché Nunnely was nog wat weinig doeltreffend dit seizoen maar tegen PSV vond hij makkelijk het net voor Willem II na twee fraai uitgespeelde aanvallen.



Volledig scherm Ché Nunnely. © ANP

Feyenoord – RKC 3-2

Feyenoord: Vermeer 5; Geertruida 5,5, Senesi 7 (90. Ayoub -), Van der Heijden 5 (46. Tapia 6), Haps 6; Toornstra 6, Fer 6, Kökcü 6; Berghuis 5, Jørgensen 5, Sinisterra – (26. Larsson 6).

RKC: Vaessen 6,5; Gaari 5, Mulder 6 (81. Van Weert -), Delcroix 6,5, Bakari 5; Rienstra 6, Spierings 5,5, Leemans 5,5; Maatsen 6 (65. Tahiri -), Vente 5 (72. Vermeulen - ), Sow 6



Scheidsrechter Makkelie: 6



Man of the match: Marcos Senesi was lang de felbekritiseerde aanwinst die veel te duur is, maar sinds zondagmiddag werd Feyenoord eindelijk blij van hem. Hij speelde goed en de winnende goal, vijf minuten voor tijd deed de Kuip ontploffen.



Volledig scherm Marcos Senesi. © ANP Sport

AZ – FC Emmen 3-0

AZ: Bizot 7; Svensson 7,5, Hatzidiakos 6,5, Wuytens 6,5, Wijndal 7 (62. Ouwejan -); Koopmeiners 7, Midtsjø 8, De Wit 6,5 (76. Druijf); Stengs 6,5, Boadu 7, Idrissi 7 (76. Reijnders -).

FC Emmen: Telgenkamp 4,5; Bijl 6, Heylen 5,5 Veendorp 4, Burnet 5; Hiariej 5, Chacón 5,5 (85. De Vos -), Peña 6; Laursen 5 (62. Slagveer -), De Leeuw 6, Kolar 4,5 (62. Arias -).



Scheidsrechter Mulder: 6​



Man of the match: Alleskunner Fredrik Midtsjø was ook tegen FC Emmen weer passer, bikkel en spelverdeler ineen. Van alle AZ-parels is Midtsjø misschien wel het meest in vorm.



