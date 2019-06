‘Bloed kruipt waar het niet gaan kan’

,,Ik ben blij en verheugd hier te zijn. Ik kwam altijd al graag in De Koel. Na het telefoontje van Stan Valckx was de keuze snel gemaakt. Ik heb er heel veel zin in om hier te beginnen. Ik hoop te goede prestaties die Maurice Steijn hier heeft neergezet herhalen of misschien wel verbeteren.”



Mooie woorden van Maaskant, passend bij de mediagenieke persoonlijkheid die hij van nature is. Toch blijft zijn move verwonderlijk. De geboren Schiedammer was in 2017 heel stellig over zijn toekomst. Nooit, maar dan ook nooit zou hij meer als trainer aan de slag gaan, liet hij optekenen. Hij was wel klaar met het wereldje, waarin het lot van de trainer vaak afhangt van de grillen van bestuursleden en technisch directeuren.